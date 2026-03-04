Logo
Large banner

Amerika naložila hitnu evakuaciju službenika

Izvor:

Agencije

04.03.2026

08:49

Komentari:

0
Кипар
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Američki Stejt department je ovlastio službenike američke vlade koji nisu uključeni u hitne zadatke, kao i njihove porodice, da napuste Kipar, dok je ambasada u Jordanu saopštila da otkazuje sastanke i naložila osoblju da pronađe sklonište.

Mjera na Kipru je donijeta zbog rata u Iranu i ograničene sposobnosti američke ambasade da pruži pomoć Amerikancima u području pod turskom upravom Kipra, prenio je En-bi-si uz napomenu da SAD ne priznaju Tursku Republiku Severni Kipar.

U uputstvu putnicima se navodi da ambasada u Nikoziji ima ograničene mogućnosti da pomogne američkim državljanima, dok policijski pritvorski centri "ne ispunjavaju međunarodne standarde".

Obavještenje za državljane u Jordanu

Ambasada je u obavještenju navela da američki državljani u Jordanu, koji se graniči sa Izraelom na istoku, takođe treba da se sklone gdje god je to moguće, prenio je En-bi-si.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Izbor između patriotske i proukrajinske vlade

Juče je ambasada naložila odlazak osoblja koje nije uključeno u hitne slučajeve i njihovih porodica. Trenutni savjet za putovanja za Jordan je "ponovo razmotriti", jedan nivo ispod najvišeg upozorenja "ne putujte". Razlozi za mjere su "terorizam i oružani sukob".

Ambasada SAD je, takođe, izdvojila oblasti sa najvišim rizikom, uključujući Manšejat al Gajat, Ruvajšid, granice sa Sirijom i Irakom, grad Rusajfa i naselje Baka u Ajn Baši.

Alarm i u Pakistanu

Istovremeno, američki Stejt department je saopštio da je naložio osoblju čije prisustvo nije neophodno u konzulatima u Karačiju i Lahoreu u Pakistanu da napuste zemlju sa svojim porodicama.

Njihova evakuacija slijedi nakon što je 10 ljudi ubijeno, a 60 povrijeđeno tokom protesta ispred američkog konzulata u Karačiju, u koji su neki demonstranti pokušali da provale posle ubistva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, prenosi Al Džazira.

Ukupno je 24 ljudi ubijeno u Pakistanu u sukobima između demonstranata i bezbjednosnih snaga. SAD su saopštile da nema promjena statusa američke ambasade u prijestonici Pakistana, Islamabadu.

Podijeli:

Tagovi :

Kipar

Stejt department

Iran

Iran vijesti

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

Region

Drogiran bježao od policije, u automobilu pronađeno 26 kilograma marihuane

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Izbor između patriotske i proukrajinske vlade

3 h

0
Који европски градови су најопаснији за самостално путовање?

Svijet

Koji evropski gradovi su najopasniji za samostalno putovanje?

3 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Internet u Iranu potpuno isključen više od 84 sata

3 h

0

Više iz rubrike

Који европски градови су најопаснији за самостално путовање?

Svijet

Koji evropski gradovi su najopasniji za samostalno putovanje?

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Izbor između patriotske i proukrajinske vlade

3 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Internet u Iranu potpuno isključen više od 84 sata

3 h

0
Катар напад

Svijet

Pogođena američka baza u Kataru

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner