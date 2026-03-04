Amerika naložila hitnu evakuaciju službenika

Američki Stejt department je ovlastio službenike američke vlade koji nisu uključeni u hitne zadatke, kao i njihove porodice, da napuste Kipar, dok je ambasada u Jordanu saopštila da otkazuje sastanke i naložila osoblju da pronađe sklonište.

Mjera na Kipru je donijeta zbog rata u Iranu i ograničene sposobnosti američke ambasade da pruži pomoć Amerikancima u području pod turskom upravom Kipra, prenio je En-bi-si uz napomenu da SAD ne priznaju Tursku Republiku Severni Kipar.

U uputstvu putnicima se navodi da ambasada u Nikoziji ima ograničene mogućnosti da pomogne američkim državljanima, dok policijski pritvorski centri "ne ispunjavaju međunarodne standarde".

Obavještenje za državljane u Jordanu

Ambasada je u obavještenju navela da američki državljani u Jordanu, koji se graniči sa Izraelom na istoku, takođe treba da se sklone gdje god je to moguće, prenio je En-bi-si.

Svijet Orban: Izbor između patriotske i proukrajinske vlade

Juče je ambasada naložila odlazak osoblja koje nije uključeno u hitne slučajeve i njihovih porodica. Trenutni savjet za putovanja za Jordan je "ponovo razmotriti", jedan nivo ispod najvišeg upozorenja "ne putujte". Razlozi za mjere su "terorizam i oružani sukob".

Ambasada SAD je, takođe, izdvojila oblasti sa najvišim rizikom, uključujući Manšejat al Gajat, Ruvajšid, granice sa Sirijom i Irakom, grad Rusajfa i naselje Baka u Ajn Baši.

Alarm i u Pakistanu

Istovremeno, američki Stejt department je saopštio da je naložio osoblju čije prisustvo nije neophodno u konzulatima u Karačiju i Lahoreu u Pakistanu da napuste zemlju sa svojim porodicama.

Njihova evakuacija slijedi nakon što je 10 ljudi ubijeno, a 60 povrijeđeno tokom protesta ispred američkog konzulata u Karačiju, u koji su neki demonstranti pokušali da provale posle ubistva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, prenosi Al Džazira.

Ukupno je 24 ljudi ubijeno u Pakistanu u sukobima između demonstranata i bezbjednosnih snaga. SAD su saopštile da nema promjena statusa američke ambasade u prijestonici Pakistana, Islamabadu.