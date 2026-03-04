Internet u Iranu potpuno isključen više od 84 sata

Internet u Iranu je isključen u potpunosti više od 84 sata, prema podacima međunarodne službe za praćenje Interneta NetBloks.

- Podaci sa mreže pokazuju da je Iran isključen sa Interneta više od 84 sata - saopštiio je NetBloks na društvenoj mreži Iks, upozoravajući da je "pristup otvorenom internetu spas u vremenima krize, a prekid interneta pokazuje nepoštovanje prava javnosti da ostane informisana i da se angažuje u budućnosti svoje zemlje".

U subotu, 28. februara, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su seriju udara na mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.

Iran je odgvorio raketnim udarima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.