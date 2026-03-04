Logo
Large banner

Internet u Iranu potpuno isključen više od 84 sata

Izvor:

Tanjug

04.03.2026

08:33

Komentari:

0
Уништене зграде у Техерану
Foto: Tanjug/AP

Internet u Iranu je isključen u potpunosti više od 84 sata, prema podacima međunarodne službe za praćenje Interneta NetBloks.

- Podaci sa mreže pokazuju da je Iran isključen sa Interneta više od 84 sata - saopštiio je NetBloks na društvenoj mreži Iks, upozoravajući da je "pristup otvorenom internetu spas u vremenima krize, a prekid interneta pokazuje nepoštovanje prava javnosti da ostane informisana i da se angažuje u budućnosti svoje zemlje".

aerodrom sarajevo sc yt

BiH

Otkazan let iz Dubaija za Sarajevo

U subotu, 28. februara, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su seriju udara na mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.

Iran je odgvorio raketnim udarima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

internet

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Суве славине у неколико бањалучких улица

Banja Luka

Suve slavine u nekoliko banjalučkih ulica

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Staricu (78) mučili šrafcigerom do smrti, ubica ima samo 15 godina?

3 h

0
Катар напад

Svijet

Pogođena američka baza u Kataru

3 h

0
Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит

Region

Pao serijski provalnik: Označavao stanove i krao nakit

4 h

0

Više iz rubrike

Катар напад

Svijet

Pogođena američka baza u Kataru

3 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Sud preliminarno odobrio da se Epstinovim žrtvama isplati 35 miliona dolara

4 h

0
Јак земљотрес погодио Сицилију

Svijet

Jak zemljotres pogodio Siciliju

4 h

0
Најтежи удар на Техеран до сада

Svijet

Najteži udar na Teheran do sada

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

12

Mami uzdahe: Nives Celzijus pozirala u čipkastom donjem vešu

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner