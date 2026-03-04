Jak zemljotres pogodio Siciliju

Izvor:
Telegraf
04.03.2026
07:27
Komentari:0
Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabilježen je u srijedu, 4. marta 2026 na području Sicilije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 14 kilometara sjeverozapadno od Katanije.
Banja Luka
Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Najnovije
Najčitanije
12
12
12
07
12
06
12
03
12
00
Trenutno na programu