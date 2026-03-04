Logo
Jak zemljotres pogodio Siciliju

Telegraf

04.03.2026

07:27

Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabilježen je u srijedu, 4. marta 2026 na području Sicilije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 14 kilometara sjeverozapadno od Katanije.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

