Suve slavine u nekoliko banjalučkih ulica

Foto: ATV BL

Danas će se izvoditi radovi u ulicama Trive Amelice (Rosulje), Stevana Bulajića (Obilićevo), Braće Podgornika (Lazarevo) i Vida Simurdžića (Lauš).

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Krminama. Na sistemu Banjica mijenjaćemo cjevovod između PS 1.0 i PS 1.1. U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

