Suve slavine u nekoliko banjalučkih ulica

Autor:

ATV

04.03.2026

08:24

Суве славине у неколико бањалучких улица
Foto: ATV BL

Danas će se izvoditi radovi u ulicama Trive Amelice (Rosulje), Stevana Bulajića (Obilićevo), Braće Podgornika (Lazarevo) i Vida Simurdžića (Lauš).

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Krminama. Na sistemu Banjica mijenjaćemo cjevovod između PS 1.0 i PS 1.1.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

isključenja vode

Banjaluka

