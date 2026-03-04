Suve slavine u nekoliko banjalučkih ulica

Autor:ATV
04.03.2026
08:24
Komentari:0
Danas će se izvoditi radovi u ulicama Trive Amelice (Rosulje), Stevana Bulajića (Obilićevo), Braće Podgornika (Lazarevo) i Vida Simurdžića (Lauš).
Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Krminama. Na sistemu Banjica mijenjaćemo cjevovod između PS 1.0 i PS 1.1.
U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.
