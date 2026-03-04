Upaljen alarm: Pojavila se šuga u ovom gradu, uvedene stroge mjere

Nakon što je nekoliko slučajeva šuge registrovano kod stranih radnika u jednoj fabrici u Kragujevcu, njima je otvoreno bolovanje a svi koji žive sa njima stavljeni su u izolaciju.

Iz Doma zdravlja poručuju da je sve pod kontrolom i nema razloga za paniku, takođe naglašavaju da ovo nije razlog za još jedan napad na strane radnike, jer se slučajevi šuge i inače sporadično pojavljuju u Kragujevcu. Samo tokom 2025. godine bilo oko 500 registrovanih slučajeva.

Iz Gradske uprave ističu da je epidemiološka situacija pod nadzorom i da se postupa u potpunosti sa protokolima i preporukama stručnih službi Doma zdravlja i Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

"Sve neophodne mjere prevencije i suzbijanja infekcije preduzete pravovremeno i u tijesnoj koordinaciji sa menadžmentom kompanije. Važno je edukativno ukazati na činjenicu da se ova bolest prenosi dužim direktnim kontaktom koža na kožu i da, suprotno čestim zabludama, nije nužno posljedica nedostatka lične higijene, već se može pojaviti u bilo kom većem kolektivu. Kratkotrajni kontakti, kao i boravak u javnom prevozu ili drugim javnim prostorima u uobičajenim okolnostima, ne predstavljaju rizik za širu populaciju", navodi dr Jelena Pavić, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, prenosi Telegraf.