Sve veći broj mladih ima problema sa sluhom, ovo su simptomi

Svjetski dan sluha obilježava se 3. marta širom svijeta globalnom kampanjom Svjetske zdravstvene organizacije, kako bi se pažnja javnosti usmjerila na značaj brige o zdravlju uha i sluha. Svake godine kampanja je usmjerena na podizanje svijesti o važnosti očuvanja sluha, prevenciji oštećenja i ranoj dijagnostici kod svih uzrasnih skupina.

Ovogodišnji dan sluha započinje sa temom „Od zajednice do učionice: briga o sluhu za svu djecu“, stavlja poseban fokus na najmlađe i naglašava dva ključna cilja: zaštitu sluha kod djece, kao i obezbjeđivanje pravovremenog otkrivanja problema sa sluhom te njegove adekvatne rehabilitacije.

Prema podacima Svjetskog izveštaja o sluhu iz 2021. godine, veliki broj djece školskog uzrasta sa oštećenjem sluha ostaje nedijagnostikovan i bez odgovarajuće podrške. Procjene pokazuju da više od 95 miliona djece i adolescenata uzrasta od 5 do 19 godina širom svijeta ima neki stepen gubitka sluha (Studija globalnog opterećenja bolestima, 2021). Nažalost, problem često ostaje neprepoznat, posebno u sredinama sa ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama.

Sluh ima presudnu ulogu u razvoju govora i jezika, uspješnom obrazovanju, komunikaciji i socijalnoj integraciji djeteta. Neliječeni gubitak sluha može dovesti do poteškoća u učenju, problema u komunikaciji, povlačenja iz društva i smanjenog kvaliteta života. Upravo zato su škole i lokalne zajednice ključna mjesta za rano prepoznavanje problema i pružanje podrške djeci i njihovim porodicama.

Zašto je rana provjera sluha kod djece toliko važna

Uključivanjem preventivnih pregleda i edukacije o zdravlju sluha u školske i dječje zdravstvene programe, stvaramo uslove da svako dijete dobije priliku da čuje, uči i razvija se bez prepreka. I ove godine Neuroth, kao zvanični partner Svjetske zdravstvene organizacije, aktivno učestvuje u kampanji.

Kao specijalisti za sluh i zaštitu sluha, sarađujemo sa zdravstvenim i obrazovnim institucijama, kako bi se djeci sa oštećenjem sluha obezbijedila pravovremena dijagnostika i odgovarajuća podrška. Tokom marta mjeseca u Bosni i Hercegovini organizujemo sljedeće aktivnosti posvećene podizanju svijesti o značaju brige o sluhu i zaštiti sluha kako kod djece, tako i kod starijih.

Neuroth i Svjetski dan sluha 2026

Neuroth slušni centar Bijeljina: Edukativno-kreativna radionica za djecu oštećenog sluha

Neuroth slušni centar Sarajevo: Prijem predstavnika i zaposlenika Austrijske Ambasade u BiH i Advantage Austrija - odjela za vanjsku trgovinu Privredne komore Austrije. Predstavljanje Neurotha i testiranje sluha

Neuroth slušni centar Bihać: Svakog četvrtka tokom marta mjeseca druženje sa korisnicima staračkog doma VitaNostra iz Bihaća, uz besplatnu provjeru sluha.

Neuroth slušni centar Banja Luka: snimanje edukativnog video materijala o značaju zdravlja uha i sluha, za emitiranje TV priloga u Jutarnjem programu na RTRS (Radio Televizija Republike Srpske) na dan sluha 3. marta.

