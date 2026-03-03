Logo
Sve veći broj mladih ima problema sa sluhom, ovo su simptomi

03.03.2026

15:31

Svjetski dan sluha obilježava se 3. marta širom svijeta globalnom kampanjom Svjetske zdravstvene organizacije, kako bi se pažnja javnosti usmjerila na značaj brige o zdravlju uha i sluha. Svake godine kampanja je usmjerena na podizanje svijesti o važnosti očuvanja sluha, prevenciji oštećenja i ranoj dijagnostici kod svih uzrasnih skupina.

Ovogodišnji dan sluha započinje sa temom „Od zajednice do učionice: briga o sluhu za svu djecu“, stavlja poseban fokus na najmlađe i naglašava dva ključna cilja: zaštitu sluha kod djece, kao i obezbjeđivanje pravovremenog otkrivanja problema sa sluhom te njegove adekvatne rehabilitacije.

Prema podacima Svjetskog izveštaja o sluhu iz 2021. godine, veliki broj djece školskog uzrasta sa oštećenjem sluha ostaje nedijagnostikovan i bez odgovarajuće podrške. Procjene pokazuju da više od 95 miliona djece i adolescenata uzrasta od 5 do 19 godina širom svijeta ima neki stepen gubitka sluha (Studija globalnog opterećenja bolestima, 2021). Nažalost, problem često ostaje neprepoznat, posebno u sredinama sa ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama.

Sluh ima presudnu ulogu u razvoju govora i jezika, uspješnom obrazovanju, komunikaciji i socijalnoj integraciji djeteta. Neliječeni gubitak sluha može dovesti do poteškoća u učenju, problema u komunikaciji, povlačenja iz društva i smanjenog kvaliteta života. Upravo zato su škole i lokalne zajednice ključna mjesta za rano prepoznavanje problema i pružanje podrške djeci i njihovim porodicama.

Zašto je rana provjera sluha kod djece toliko važna

Uključivanjem preventivnih pregleda i edukacije o zdravlju sluha u školske i dječje zdravstvene programe, stvaramo uslove da svako dijete dobije priliku da čuje, uči i razvija se bez prepreka. I ove godine Neuroth, kao zvanični partner Svjetske zdravstvene organizacije, aktivno učestvuje u kampanji.

Kao specijalisti za sluh i zaštitu sluha, sarađujemo sa zdravstvenim i obrazovnim institucijama, kako bi se djeci sa oštećenjem sluha obezbijedila pravovremena dijagnostika i odgovarajuća podrška. Tokom marta mjeseca u Bosni i Hercegovini organizujemo sljedeće aktivnosti posvećene podizanju svijesti o značaju brige o sluhu i zaštiti sluha kako kod djece, tako i kod starijih.

Neuroth i Svjetski dan sluha 2026

Neuroth slušni centar Bijeljina: Edukativno-kreativna radionica za djecu oštećenog sluha

Neuroth slušni centar Sarajevo: Prijem predstavnika i zaposlenika Austrijske Ambasade u BiH i Advantage Austrija - odjela za vanjsku trgovinu Privredne komore Austrije. Predstavljanje Neurotha i testiranje sluha

Neuroth slušni centar Bihać: Svakog četvrtka tokom marta mjeseca druženje sa korisnicima staračkog doma VitaNostra iz Bihaća, uz besplatnu provjeru sluha.

Neuroth slušni centar Banja Luka: snimanje edukativnog video materijala o značaju zdravlja uha i sluha, za emitiranje TV priloga u Jutarnjem programu na RTRS (Radio Televizija Republike Srpske) na dan sluha 3. marta.

(Neuroth)

