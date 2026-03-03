Iranski medij: Ajatolahov sin je živ

Mojtaba Hamenei, sin iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija i osoba koju neki analitičari dugo smatraju mogućim nasljednikom, prema navodima iranske agencije Mehr Njuz je živ.

"Mojtaba Hamenei, sin vrhovnog vođe, potpuno je dobrog zdravlja", objavila je agencija Mehr. Agencija je navela da Mojtaba takođe razmatra "važna pitanja" vezana za državu, bez iznošenja pojedinosti.

Mojtaba, drugi sin vrhovnog vođe, naširoko se smatra osobom koja iza kulisa ima uticaj, sa dubokim vezama sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), najmoćnijom vojnom silom u Iranu, kao i sa Basijem, njegovom dobrovoljačkom paravojnom mrežom, prenosi Index.

Ipak, svaki pokušaj prenosa vlasti sa oca na sina naišao bi na političke i vjerske osjetljivosti unutar Irana.

Dinastički prenos vlasti ne gleda se blagonaklono u šiitskoj klerikalnoj tradiciji, naročito u sistemu koji je nastao revolucijom koja je srušila monarhiju.

Postoje i praktične prepreke: Mojtaba nije široko poznat kao visoki klerik i ne obavlja nijednu zvaničnu državnu funkciju. Sjedinjene Američke Države uvele su mu sankcije 2019. godine.