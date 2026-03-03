Logo
Tramp: ''Žele da razgovaraju, rekao sam 'prekasno'''

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

14:04

Предсједник Америке Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Iranu rekao da je "prekasno" za razgovore, dok se konflikt na Bliskom istoku produbljuje i američke i izraelske snage nastavljaju napade na tu zemlju.

On je američkim medijima rekao da je novo rukovodstvo Irana izrazilo želju za pregovorima i da je on pristao da razgovara, ali je istakao da su Iranci "trebali to da urade ranije" i da su "predugo čekali", zbog čega je sada kasno za lakše diplomatsko rješenje.

avion

BiH

Đokić: Sutra bi 156 državljana BiH trebalo stići iz UAE

Tramp je naglasio da su neki od iranskih zvaničnika s kojima se ranije pregovaralo poginuli i da je to dodatno zakomplikovalo situaciju.

"Njihova protivvazdušna odbrana, vazduhoplovstvo, mornarica i rukovodstvo su uništeni. Hoće da razgovaraju. Rekao sam: 'Prekasno!'", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.

Uprkos tim izjavama, Bijela kuća je saopštila da su glavne operacije protiv Irana i dalje fokusirane na vojnu akciju, dok razgovori ostaju sekundarni i zavise od daljih promjena u pristupu Teherana.

smece

Banja Luka

Čistoća prijeti štrajkom i traži poskupljenje: Grad nam duguje milione

Najnovije vijesti ukazuju da Tramp planira da nastavi kampanju bombardovanja sve dok se ne postignu ciljevi Vašingtona, ali je takođe izrazio spremnost na nastavljanje pregovora s iranskim liderima ukoliko se ukaže odgovarajuća prilika.

Inače, kako javlja Rojters, Tramp nije precizirao sa kim bi razgovarao niti da li bi to bilo u nedjelju ili ponedjeljak.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je savjet rukovodstva, koji čine on, šef sudstva i član moćnog Savjeta čuvara, privremeno preuzeo dužnosti vrhovnog vođe nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija.

Tramp je rekao da neki od ljudi koji su bili uključeni u nedavne razgovore sa SAD više nisu živi.

vrtic

Banja Luka

Objavljen cjenovnik: Zvanično poskupio vrtić u Banjaluci

"Većina tih ljudi više nije tu. Neki od ljudi sa kojima smo pregovarali su nestali, jer je to bio veliki - to je bio veliki udar", citiran je u intervjuu sa novinarom magazina Atlantic Majklom Šererom.

"Trebalo je da to urade ranije, Majkle. Mogli su da postignu dogovor. Trebalo je ranije da reaguju. Previše su se igrali", rekao je Tramp.

