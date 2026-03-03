Objavljen cjenovnik: Zvanično poskupio vrtić u Banjaluci

Roditelji djece koja pohađaju javne vrtiće od početka ovog mjeseca, pa nadalje, boravak će plaćati po novim cijenama.

Tačnije, od marta je na snazi novi cjenovnik, pa mjesečni boravak jednog djeteta u nekom od javnih vrtića više nije 165 nego 210 KM.

Prema Cjenovniku usluga za boravak djece u vrtićima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, roditelji dvoje djece koja idu u vrtić, za jedno dijete plaćaju 210, a za drugo 147 KM.

Porodica troje djece, od kojih jedno boravi u vrtići, plaća 147 KM, a u slučaju da dvoje djece boravi u vrtiću, za jedno plaća 147, a za drugo 126 KM.

Ako svo troje pohađaju vrtić, cijena za jedno dijete je 147 maraka, za drugo 126 KM, a za treće dijete boravak u vrtiću je besplatan.

Četvoro i više djece

Porodica četvoro i više djece oslobađa se plaćanja vrtića, bez obzira na vrstu boravka i broj djece koja pohađaju vrtić.

Podsjetimo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka za 23. februar bili su zakazali štrajk, jer nisu dobili uvećanu platu, što im je ranije obećano.

Međutim, od štrajka su odustali nakon što je, tri dana prije, postignut dogovor između gradonačelnika, šefova klubova i sindikata Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Povećane plate

Uprkos prepirkama i polemici, jer je Grad nudio povećanje plata za 16,6, a Centra tražio 20%, konačno je pao dogovor.

Dogovoreno je i da poskupi boravak djece u vrtićima koji od 2008. godine iznosi 165 maraka.

Dogovoreno je da cijena ubuduće bude 210 maraka, a ta uvećana razlika biće korišćena za obnovu objekata vrtića i prihode zaposlenih.