Dodik: Vučićev potez pokazuje veličinu države i politike koja brine o ljudima

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je odluku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbija stavi svoje kapacitete na raspolaganje i građanima BiH na Bliskom istoku, ističući da takvi potezi pokazuju snagu države i veličinu politike koja prije svega brine o ljudima.

"Pozdravljam odluku predsjednika Vučića da Srbija stavi svoje kapacitete na raspolaganje ne samo svojim građanima, već i građanima BiH u složenim bezbjednosnim okolnostima na Bliskom istoku. To je još jedna potvrda da je Srbija otvorena, odgovorna i korektna prema svima", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naglasio da u najboljoj hrišćanskoj tradiciji, Srbija uvijek nastoji da pomogne i pruži ruku, bez obzira na to što odnos često nije ni približno recipročan.

"Takvi potezi pokazuju snagu države i veličinu politike koja prije svega brine o ljudima", ukazao je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija ponudila BiH pomoć u prebacivanju državljana te zemlje iz Dubaija, kada situacija na terenu to ponovo dozvoli.