Župljanin: Situacija stabilna, ali zahtijeva pojačan oprez

Stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin smatra da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj i BiH stabilna, ali zahtijeva mjere pojačanog opreza.

- Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj je zadovoljavajuće stabilna, ali istovremeno i izazovna sa aspekta aktuelnog sukoba na Bliskom istoku. Bilo koji bezbjednosni incident u regionu značajno bi ugrozio bezbjednost svih na Balkanu - rekao je Župljanin Srni.

Prema njegovim riječima, prisutni su vidljivi bezbjednosni izazovi i rizici, za sada bez direktne prijetnje.

- Svi bezbjednosni subjekti moraju ulagati velike napore da izazovi i rizici ne prerastu u direktnu bezbjednosnu prijetnju, jer bi to postalo izuzetno opasno po cijeli Balkan - istakao je Župljanin.

On je podsjetio da su mnoga lica iz BiH povezana sa ekstremističkim islamistima sa Bliskog istoka, te da su neki od njih na različite načine učestvovali u vršenju terorističkih djela u BiH, ali i širom Evrope i svijeta.

Prema njegovim riječima, teroristi djeluju iz tame, nenajavljeno i neočekivano, pa zato bezbjednosne snage u Republici Srpskoj potpuno opravdano podižu mjere bezbjednosti na viši nivo, u skladu sa procjenama ugroženosti lica i objekata.

- Kako je u BiH već viđena netrpeljivost i mržnja prema Jevrejima i Izraelu to je obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da pojača stepen zaštite objekata koje ljudi koriste - ukazao je Župljanin.

On je rekao da dodatna obaveza leži u činjenici izuzetno dobrih odnosa u svakom smislu između Republike Srpske i Izraela, te njihovih naroda.

- U ovakvim uslovima je pitanje i bezbjednosti Balkana, s obzirom na to da se u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, nalazi najveća američka baza "Bondstil", koja se, potencijalno može naći na meti udara iranskih balističkih raketa u vidu odmazde za američke i izraelske napade na Iran - istakao je Župljanin.

On je naveo da je posebna odgovornost na bezbjednosnim strukturama BiH i Federacije BiH, jer su odatle i u prošlosti dolazile bezbjednosne prijetnje i vidljiva je povezanost određenog broja terorista sa BiH, prema kojima su vlasti u BiH, u najmanju ruku, imale blagonaklon odnos.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pojačalo je mjere bezbjednosti radi pravovremenog reagovanja i sprečavanja eventualnih terorističkih napada na području Srpske, posebno u blizini Jevrejskog kulturnog centra u Banjaluci, ali i prema drugim jevrejskim zajednicama.