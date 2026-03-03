Logo
Large banner

Župljanin: Situacija stabilna, ali zahtijeva pojačan oprez

Izvor:

SRNA

03.03.2026

11:46

Komentari:

0
Жупљанин: Ситуација стабилна, али захтијева појачан опрез
Foto: ATV

Stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin smatra da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj i BiH stabilna, ali zahtijeva mjere pojačanog opreza.

- Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj je zadovoljavajuće stabilna, ali istovremeno i izazovna sa aspekta aktuelnog sukoba na Bliskom istoku. Bilo koji bezbjednosni incident u regionu značajno bi ugrozio bezbjednost svih na Balkanu - rekao je Župljanin Srni.

РК Борац

Banja Luka

Vlasnik Mek Tir Paba o sporu sa Borcem

Prema njegovim riječima, prisutni su vidljivi bezbjednosni izazovi i rizici, za sada bez direktne prijetnje.

- Svi bezbjednosni subjekti moraju ulagati velike napore da izazovi i rizici ne prerastu u direktnu bezbjednosnu prijetnju, jer bi to postalo izuzetno opasno po cijeli Balkan - istakao je Župljanin.

On je podsjetio da su mnoga lica iz BiH povezana sa ekstremističkim islamistima sa Bliskog istoka, te da su neki od njih na različite načine učestvovali u vršenju terorističkih djela u BiH, ali i širom Evrope i svijeta.

илу-небодер-зграда

Region

Čovjek skočio sa najvećeg nebodera u Hrvatskoj, pa ''sletio'' na Smarta

Prema njegovim riječima, teroristi djeluju iz tame, nenajavljeno i neočekivano, pa zato bezbjednosne snage u Republici Srpskoj potpuno opravdano podižu mjere bezbjednosti na viši nivo, u skladu sa procjenama ugroženosti lica i objekata.

- Kako je u BiH već viđena netrpeljivost i mržnja prema Jevrejima i Izraelu to je obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da pojača stepen zaštite objekata koje ljudi koriste - ukazao je Župljanin.

On je rekao da dodatna obaveza leži u činjenici izuzetno dobrih odnosa u svakom smislu između Republike Srpske i Izraela, te njihovih naroda.

- U ovakvim uslovima je pitanje i bezbjednosti Balkana, s obzirom na to da se u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, nalazi najveća američka baza "Bondstil", koja se, potencijalno može naći na meti udara iranskih balističkih raketa u vidu odmazde za američke i izraelske napade na Iran - istakao je Župljanin.

Полиција код Градског стадиона

Hronika

Krenuo da bježi od policije pa razbio auto, pronađena droga

On je naveo da je posebna odgovornost na bezbjednosnim strukturama BiH i Federacije BiH, jer su odatle i u prošlosti dolazile bezbjednosne prijetnje i vidljiva je povezanost određenog broja terorista sa BiH, prema kojima su vlasti u BiH, u najmanju ruku, imale blagonaklon odnos.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pojačalo je mjere bezbjednosti radi pravovremenog reagovanja i sprečavanja eventualnih terorističkih napada na području Srpske, posebno u blizini Jevrejskog kulturnog centra u Banjaluci, ali i prema drugim jevrejskim zajednicama.

Podijeli:

Tagovi :

Slobodan Župljanin

bezbjednost

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мајка и кћерка (6) скочиле са зграде: Жена пријављивала насиље од стране мужа?

Region

Majka i kćerka (6) skočile sa zgrade: Žena prijavljivala nasilje od strane muža?

3 h

0
Предавање Мајкла Флина

Republika Srpska

Flin odgovorio na Dodikovo pitanje: Islam nije religija, već politička filozofija

3 h

14
Емануел и Брижит Макрон

Svijet

Hitno operisana supruga Emanuela Makrona

3 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

Robot izgradio kuću za samo 24 sata

3 h

0

Više iz rubrike

Предавање Мајкла Флина

Republika Srpska

Dodik: Danas jasnije nego ikada da je Srpska decenijama na pravoj strani istorije

2 h

1
Предавање Мајкла Флина

Republika Srpska

Flin odgovorio na Dodikovo pitanje: Islam nije religija, već politička filozofija

3 h

14
Мајкл Флин

Republika Srpska

Flin: Pravosuđe u službi politike, to su osjetili i Tramp i Dodik

3 h

1
Игор Додик са Мајклом Флином о јачању односа Српске и САД

Republika Srpska

Igor Dodik sa Majklom Flinom o jačanju odnosa Srpske i SAD

16 h

9

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

28

Gorivo u Hrvatskoj najskuplje u posljednje dvije godine

14

25

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

14

23

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

14

20

Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

14

19

Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner