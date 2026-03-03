Flin: Pravosuđe u službi politike, to su osjetili i Tramp i Dodik

Američki general Majkl Flin istakao je, tokom predavanja u Banjaluci, da se sudska vlast koristi u političke svrhe radi ostvarivanja određenih ciljeve, ukazavši da je to bio slučaj u SAD sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, ali u BiH sa Sudom BiH i tadašnjim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Kao i Dodik i ja sam osjetio zloupotrebu prava

"Kao i predsjednik Dodik, i ja sam u svojoj Vladi osjetio zloupotrebu prava u političke svrhe. To je situacija gdje vas sistem vlasti napada i progoni. To je bio slučaj i sa predsjednikom Trampom", rekao je Flin koji je bivši američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost tokom predavanja kojem prisustvuju zvaničnici Republike Srpske.

On kaže da je važno što je u ovom teškom i izazovnom trenutku američki narod ponovo birao Trampa za predsjednika, s obzirom na sve opasnosti na globalnoj sceni i prijetnje radikalnog islama.

"Imam zaista velika znanja jer sam 25 godina radio na istoku, Aziji i Africi. Radio sam na borbi protiv radikalnog islama. Napisao sam osam knjiga. Prva se zove `Polja borbe`. To je najprodavanija knjiga. To je izraz iz `Ilijade`. Radikalni islamisti imaju dosta saradnika u SAD. To su neprijatelji sa kojima se suočavamo i nosimo se sa tim. To je opasna pojava", naveo je Flin, prenosi "Srna".

Potrebno poznavati istoriju za adekvatan odgovor

On kaže da je potrebno poznavati istoriju i geopolitički kontekst da bi se adekvatno odgovorilo na prijetnje radikalnih islamista, ukazavši da su upravo događaji iz ovog regiona imali posljedice na svjetske procese.

"Postoje elementi koje je obučila Iranska republikanska garda. Mi uvijek čujemo ime Sulejmani, koji je bio opasan u Iraku. Iranci su ubili 605 američkih vojnika", istakao je Flin.

On je ukazao da je Sulejmani likvidiran za vrijeme prvog mandata Donalda Trampa jer su takve strukture bile ogromna prijetnja.

"Ja sam napadan zbog tih riječi na mnogo načina", rekao je Flin.

Predavanju u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuje premijer Savo Minić, ministri i poslanici, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predstavnici institucija na niovu BiH, lokalnih zajednica i drugih institucija.

General pukovnik Majkl T. Flin je predsjedavajući Gold instituta za internacionalnu strategiju, stručnjak za diplomatiju, državnu upravu, spoljnu politiku, formulaciju strategije, odbranu, obavještajnu djelatnost i druge oblasti nacionalne i međunarodne bezbjednosti.