Igor Dodik sa Majklom Flinom o jačanju odnosa Srpske i SAD

Otvoren i sadržajan razgovor sa Majklom Flinom, bliskim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trampa, o jačanju odnosa Republike Srpske i SAD, objavio je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Dodik je naveo da je večera sa Flinom, bliskim saradnikom predsjednika Trampa i predsjednikom Gold instituta, bila prilika za takav razgovor, te istakao da postoji obostrana spremnost za izgradnju još čvršćih veza Srpske sa partnerima u SAD.

"Nakon decenija pritisaka i izazova ušli smo u vrijeme šansi koje ćemo iskoristiti za dobrobit svih građana Republike Srpske", napisao je Igor Dodik na Iksu.

On je naveo da su razmijenili mišljenja o globalnim izazovima i promjenama koje oblikuju savremeni svijet uz zajedničko uvjerenje da je dijalog ključ stabilnosti i razvoja.

Američki general Majkl Flin, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD, sutra će u Banjaluci održati predavanje o geopolitičkim kretanjima.