Bivši savjetnik Trampa: Rat u Ukrajini je izgubljen

15.11.2025

10:21

Бивши савјетник Трампа: Рат у Украјини је изгубљен
Foto: Tanjug / AP

Bivši savjetnik predsjednika SAD tokom prvog mandata Donalda Trampa, Majkl Flin, izjavio je da je „rat u Ukrajini izgubljen“.

Kako je rekao, Sjedinjene Američke Države moraju odmah pronaći izlaz iz „katastrofalne“ situacije i preispitati sve odluke donijete za vrijeme administracije Džoa Bajdena.

„Rat u Ukrajini je izgubljen, a SAD moraju da preispitaju sve odluke administracije Bajdena. Ovo je katastrofa i moramo smjesta naći izlaz za Sjedinjene Države“, napisao je Flin na mreži Iks.

Komentarišući objavu Flina, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev ocenio je da su se „lažni bajdenovski narativi srušili“.

Ujedno je ukazao i na to da Vašington mora da se vrati realističnom dijalogu i traženju mirnog rješenja uz uvažavanje interesa Rusije.

Amerika

Ukrajina

Majkl Flin

Donald Tramp

