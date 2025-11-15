Tramp: SAD će izvesti nuklearne probe

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će SAD izvesti nuklearne probe jer i druge zemlje obavljaju takve testove.

"Imaćemo nuklearna testiranja jer i drugi testiraju. Imamo više nuklearnog oružja nego bilo koja druga zemlja. Ja sam taj koji ga je obnovio i izgradio i mrzim što sam to uradio, ali nisam imao izbora, jer su i oni to radili", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da je ipak zainteresovan za denuklearizaciju.

"Imamo više nuklearnog oružja. Rusija je druga, a Kina je daleko na trećem mjestu, ali će nas stići u roku od četiri ili pet godina. Ono što bih želio jeste da idemo na denuklearizaciju", izjavio je Tramp.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije da bi američka nuklearna proba, ako bude obavljena, označila kraj dugogodišnje zabrane nuklearnih ispitivanja.