Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio da će krajem januara posjetiti Izrael gdje će se sresti sa važnim ljudima, nakon čega ide u Budimpeštu gdje će nastaviti razgovore sa mađarskim zvaničnicima.

"Čak ima nekih naznaka i poziva, mada ja razmišljam da li to da prihvatim, da dođem u SAD tokom marta. To još nije definisano", kaže Dodik.

Dodik je naveo da će, u međuvremenu, posjetiti i Rusiju.

"Nastaviću da sarađujem sa ljudima u okruženju i održim veoma dobre odnose sa Srbijom", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je njegov cilj da stvori društvo u kojem će svi biti zadovoljni, koliko je to moguće, zbog čega SNSD ima jasne vizije i nastaviće da jača.

On je naveo da postoji interes da se u Republiku Srpsku dovedu američke kompanije ako SAD podržavaju ustavni koncept da imovina pripada Srpskoj.

"Administracija Donalda Trampa želi ekonomiju i mi želimo ekonomiju. Da li smo do sada postigli ijedan aranžman sa Amerikancima? Nismo. Da li želimo? Želimo i hoćemo", rekao je Dodik za RTRS.