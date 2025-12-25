Kada bi mogli biti održani ponovljeni izbori za predsjednika Srpske?

Još sutra su dozvoljene žalbe Apelacionom odjelu Suda BiH na odluku CIK-a o poništavanju prijevremenih predsjedničkih izbora na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Nakon toga, Apelacioni odjel ima rok od tri dana da donese odluku po uloženim žalbama, a s obzirom na to da je vikend pred nama, takva odluka mogla bi biti poznata najranije posljednjeg dana ove godine, a ako je suditi po dosadašnjoj praksi pravosudnih institucija BiH, vjerovatno krajem radnog vremena.

Onda slijede dva neradna dana, pa vikend, tako da bi izbori u najboljem slučaju mogli biti raspisani petog januara, a održani 25. januara. Ako bude tako, rezultati bi trebalo da budu poznati krajem februara, ali imajući u vidu efikasnost CIK-a, a u obzir treba uzeti i veliku vjerovatnoću žalbi i prigovora i na te rezultate, nije nemoguće da ćemo proljeće dočekati u ovoj najblaže rečeno neobičnoj, do sada neviđenoj situaciji.

„Ako se ponove izbori na više od 100 mjesta, postoji ponovo mogućnost nekih nepravilnosti, postoji mogućnost da se ponovo moraju poništiti i onda to već ulazi u raspisane izbore u prvoj sedmici maja“ kaže Branko Petrić, bivši predsjednik CIK-a BiH

CIK-u je prvo trebalo skoro mjesec dana da prebroji glasove dva kandidata, a zatim su odlučili da ne uvaže žalbu CIK-a o ponovnom brojanju i ponavljanju izbora, a onda su ipak odlučili da se oni boraju ponoviti na nekim biračkim mjestima. Vehid Šehić, bivši član CIK-a priznaje da je situacija neuobičajena, ali ne vidi ništa sporno u tome da se izbori ponove, ako su utvrđene nepravilnosti.

„Po Izbornom zakonu ona ne može odlučivati hoće li ili neće, ona mora. To je imperativna norma. U prvobitnom Izbornom zakonu je bilo da u ovakvim situacijama može, pa se mogli s tim manipulisati. Tada smo intervenisali, tada sam bio član Komisije, da se mora izmijeniti taj član i umjesto može mora“, rekao je Vehid Šehić, bivši član CIK-a BiH

Članovi CIK-a danas se ne javljaju na telefon. Poslali smo i zahtjev za izjavu, ali po već ustaljenoj praksi, za odgovor smo ostali uskraćeni. Za sada je poznato da će SNSD uložiti žalbu na odluku CIK-a, ali nije isključeno da će biti još žalbi, što bi moglo zakomplikovati ionako komplikovan izborni proces, iz kojeg se ne zna kada ćemo izaći, a i kada izađemo, ulazimo u novi.