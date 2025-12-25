Logo
Large banner

Kada bi mogli biti održani ponovljeni izbori za predsjednika Srpske?

Autor:

Branka Dakić

25.12.2025

19:22

Komentari:

0
Када би могли бити одржани поновљени избори за предсједника Српске?
Foto: ATV

Još sutra su dozvoljene žalbe Apelacionom odjelu Suda BiH na odluku CIK-a o poništavanju prijevremenih predsjedničkih izbora na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Nakon toga, Apelacioni odjel ima rok od tri dana da donese odluku po uloženim žalbama, a s obzirom na to da je vikend pred nama, takva odluka mogla bi biti poznata najranije posljednjeg dana ove godine, a ako je suditi po dosadašnjoj praksi pravosudnih institucija BiH, vjerovatno krajem radnog vremena.

Onda slijede dva neradna dana, pa vikend, tako da bi izbori u najboljem slučaju mogli biti raspisani petog januara, a održani 25. januara. Ako bude tako, rezultati bi trebalo da budu poznati krajem februara, ali imajući u vidu efikasnost CIK-a, a u obzir treba uzeti i veliku vjerovatnoću žalbi i prigovora i na te rezultate, nije nemoguće da ćemo proljeće dočekati u ovoj najblaže rečeno neobičnoj, do sada neviđenoj situaciji.

„Ako se ponove izbori na više od 100 mjesta, postoji ponovo mogućnost nekih nepravilnosti, postoji mogućnost da se ponovo moraju poništiti i onda to već ulazi u raspisane izbore u prvoj sedmici maja“ kaže Branko Petrić, bivši predsjednik CIK-a BiH

CIK-u je prvo trebalo skoro mjesec dana da prebroji glasove dva kandidata, a zatim su odlučili da ne uvaže žalbu CIK-a o ponovnom brojanju i ponavljanju izbora, a onda su ipak odlučili da se oni boraju ponoviti na nekim biračkim mjestima. Vehid Šehić, bivši član CIK-a priznaje da je situacija neuobičajena, ali ne vidi ništa sporno u tome da se izbori ponove, ako su utvrđene nepravilnosti.

„Po Izbornom zakonu ona ne može odlučivati hoće li ili neće, ona mora. To je imperativna norma. U prvobitnom Izbornom zakonu je bilo da u ovakvim situacijama može, pa se mogli s tim manipulisati. Tada smo intervenisali, tada sam bio član Komisije, da se mora izmijeniti taj član i umjesto može mora“, rekao je Vehid Šehić, bivši član CIK-a BiH

Članovi CIK-a danas se ne javljaju na telefon. Poslali smo i zahtjev za izjavu, ali po već ustaljenoj praksi, za odgovor smo ostali uskraćeni. Za sada je poznato da će SNSD uložiti žalbu na odluku CIK-a, ali nije isključeno da će biti još žalbi, što bi moglo zakomplikovati ionako komplikovan izborni proces, iz kojeg se ne zna kada ćemo izaći, a i kada izađemo, ulazimo u novi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

CIK BiH

Republika Srpska

izbori

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

СНСД подноси жалбу на одлуку ЦИК-а

Republika Srpska

SNSD podnosi žalbu na odluku CIK-a

1 h

0
Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

Republika Srpska

Blanušina izjava "zapalila" mreže: "Ako SNSD ne izađe na izbore, mi pobjeđujemo"

2 h

8
Амиџић: ЦИК у служби бошњачке политичке елите и опозиције у Српској

Republika Srpska

Amidžić: CIK u službi bošnjačke političke elite i opozicije u Srpskoj

4 h

1
Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: U BiH se ne prihvata demokratska volja naroda, od zaštite Srpske nećemo odustati

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Ukrajinci dezertiraju: Predala se cijela brigada

20

37

Kilometarske gužve na granicama: Na ovom graničnom prelazu se čeka i do 4 sata

20

36

Dotakao je dno: Glumac snimljen kako baulja ulicama i moli za drogu

20

27

U porastu nivo rijeka, izdat crveni meteoalarm na području Bolonje

20

20

Izraelci tvrde da su ubili visokorangiranog komandanta iranskih Kuds snaga, objavili i snimak napada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner