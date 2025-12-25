SNSD podnosi žalbu na odluku CIK-a

Odluka Centralne izborne komisije da poništi izbore, a da nije bilo kontrolnog brojanja glasova je dio zavjere protiv Srba i pokušaj rušenja izborne volje građana Srpske, kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Najavio je i krivične prijave protiv članova CIK-a.

"Zavjera je tu jasna da li srpski narod hoće da bude uvučen u to neka izvoli zavjerenici su banditi iz CIK zlotvori prevaranti kriminalci protiv kojih ćemo podnijeti krivične prijave oni su tamo došli nezakonito to je verifikovala tzv međunarodna zajednica cik nije izabrana u skladu sa zakonom", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Koalicioni partneri su saglasni, spremni smo za izbore pogotovo u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu.

"U opštini Laktaši tu ne postoji ni PDP ni neke druge partije ni front niko se nije ni prijavljivao i kako očekivati neki rezultat njima i da oni tu poništavaju izbore strankama koje tu tradicionalno imaju dobar rezultat ovo je ozbiljan udarac ali mi ćemo još ozbiljnije uzvratiti", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

"Sada je cik bih dobio zadatak i zloupotrebljava svoju poziciju u izbornom sistemu BiH stvara konfuziju i još veće podjele 06,44 REZ05,42 mi nećemo oklijevati da se organizujemo dodatno i ako se na kraju bude moralo ponovo izlaziti na te izbore mi smo za to spremni i to smo danas potvrdili i udružićemo se na svih 136 mjesta", kaže Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije

Niko u Republici Srpskoj nije tražio prijevremene izbore ali koalicija je spremna ukoliko bude ponavljanja.

"Očekujući izbore i da će odbaciti naše žalbe da budemo spremni da pokažemo da je to rezultat koji će biti mnogo veći i jači moramo imati bolje rezultati da bi drugima pokazali da tu nije bilo nelogičnosti", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik DEMOS-a.

"Ukoliko budu pravosnažne neustavne odluke i od cika i suda bih ali nadamo se da ima prava i ljudi da će reći da cik nije imao pravo da poništi izbore na 136 mjesta", kaže Goran Selak, predsjednik SPS-a.

"Ova koalicija je radila kapacitetom dovoljnim da karan pobijedi i postane predsjednik i onda kažu izbori nisu regulisani i ne broje glasove ovaj put, znate zašto, zato što ako prebroje Siniša Karan je predsjednik RS nego izmisle nešto drugo pa ponište izbore na 136 mjesta", rekao je Darko Banjac, predsjednik NPS-a.

CIK BiH donio je nepravosnažnu odluku o poništavanju izbora u 17 gradova Republike Srpske. Na tu odluku danas će biti upućena žalba, poručeno je nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a.