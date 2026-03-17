Otkriveno gdje živi Kristijan Golubović: Dobio zabranu poslije svađe s Kristinom, već planira da nađe petu ženu?

Kristijan se nakon svađe sa Kristinom, zbog koje je reagovala policija,odselio se iz porodičnog stana.

Trenutno utočište našao je kod sestre, a Kristinu i sinove je, navodno, ostavio bez dinara u kući. Nakon što je sam istakao da Kristina ima malu platu i da nema od čega da izdržava njihovu djecu, jer, između ostalog, žive kao podstanari, pokupio je i sav njen vredan nakit iz stana, pišu domaći mediji.

Golubović planira da gradi kuću u Grockoj, a sa placa iz Brestovika je objavio snimak i otkrio da će tu da dovede buduću mlađu ženu, petu po redu.

Kristina je odmah nakon raskida sa Golubovićem rešila da stvar preuzme u svoje ruke i pokrene biznis.

"Kristina je jako vrijedna žena, ne sumnjam da će se ona snaći. Krenula je da pravi torte - čizkejkove i vjerujem da će joj to uspjeti, pogotovu kada brendira cijelu ideju. Kristijan je ostavio na cjedilu i bez dinara, kao i više puta do sada, ne zato što oni njega ne zanimaju, već da joj dokaže kako ona ne može bez njega i kako joj je on neophodan za život. Na njoj je sada da obezbijedi sinove i pokaže Kristijanu gdje mu je mjesto - kaže za Informer izvor blizak voditeljki.