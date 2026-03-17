Cetinski podijelio link za lažni članak o "logoru u Novom Sadu"

Hrvatski pjevač Toni Cetinski nedavno je otkazao koncert koji je trebalo da održi 8. marta u Novom Sadu u hali Spens i to samo nekoliko sati prije nego što je trebalo da izađe pred publiku, pod šokantnim tvrdnjama da "dvorana nosi bolna sjećanja iz rata devedesetih", što je izazvalo oštre reakcije.

Sada je Cetinski otišao korak dalje pa je, nakon što mu ni ženino preuzimanje krivice na sebe nije pomoglo, na još jedan skandalozniji način pokušao da opravda svoj postupak.

Pjevač je ovog puta u komentarima na "Fejsbuku", podijelio link za lažni, tačnije nepostojeći tekst, sa naslovom: "Vodili su nas kao stoku, žene su silovali: potresna ispovijest Vukovarke iz logora u Novom Sadu".

Scena Srpski pjevač otkrio sa koliko je žena bio: Prestao sam da brojim poslije 150

Lažni tekst koji je podijelio navodno se nalazio na malo poznatom portalu "braniteljski forum". Ipak, kad se klikne na link, piše da ta stranica ne postoji.

Sporne tvrdnje o Spensu

Cetinski je otkazao koncert, koji bi mu bio peti put kako pjeva u SPENS-u, nakon poziva pojedinih udruženja hrvatskih boraca koji su naveli da je Spens 1991. godine služio kao „koncentracioni logor“ za hrvatske civile i borce. Cetinski je izjavio da su ga pogodila svjedočanstva o tom mjestu i da ono za njega nosi „bolne ratne uspomene“, te se kaje što je tu ikada pjevao, uz poruku kako vjerovatno više neće nastupati u Srbiji.

Scena Vesna Zmijanac kroz suze o Zorici Brunclik: "Ne smijem ni da pitam, stanje je ozbiljno"

Gradonačelnik Novog Sada i uprava Spensa oštro su demantovali ove navode odgovarajući da je u Spensu bio prihvatni centar za srpske izbjeglice iz Hrvatske.

Supruga preuzela krivicu

Obožavaoci Cetinskog, i to ne samo u Srbiji već širom regiona – u BiH, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Slovenije, pa čak i Hrvatske mu odreda već danima na društvenim mrežama ostavljaju komentare i kritikuju ga zbog toga što je otkazao koncert u Novom Sadu u posljednji čas. Budući da se strasti nisu smirile, Toni Cetinski je potom podijelio izjavu svoje supruge i menadžerke Dubravke Cetinski koja je navodni krivac za to što je on otkazao koncert, prenosi Glas Srpske.