Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

Mirjana Pajković, bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, koja je postala poznata kada su isplivali njeni eksplicitni snimci, otvorila je nalog na mreži "Onli fans".

Na jednoj fotografiji iz džakuzija Mirjana Pajković pokazuje obline, dok se na drugoj sa skutera na otvorenom moru vidi ona potpuno gola, dok rukama prekriva grudi i međunožje.

Fotografije su objavljene na OVOM i OVOM LINKU.

Ona je prije dva dana objavila snimak iz džakuzija, na kom se vide ženske noge u vodi, a potom je na storiju na Instagramu poručila: "A nekad sam ovo arhivirala zbog tuđih ubjeđenja i opet nisam valjala".

Pretplata na njenu "Onli fans" stranicu košta pet dolara, a već je na svom Instagram profilu izreklamirala prvi sadržaj pošto je objavila provokativni snimak iz džakuzija na kome se čuje muški glas. Taj snimak je potpisala pitanjima: "Jel se pisalo šta o političkim, državničkim odlukama iz džakuzija" i "ako se tajne o bezbjednosti čuju u džakuziju ostaju li tajne ili mogu na".

Zatim je ponovo okačila na Instagram storiju sliku iz džakuzija i dva puta ostavila link "Onli fensa".

Otkrila detalje sa saslušanja

Pajković je na svom Instagram profilu otkrila i šta se događalo na saslušanju u policiji.

"Dragi ljudi, niti sam pobjegla, niti sam procesuirana, niti sam zadržana, samo sam dala izjavu u Centru bezbednosti tako što su me inspektori kriminalističke policije zaustavili u toku vožnje i rekli mi da svojim vozilom pođem do Centra bezbednosti i da tamo dam izjavu".

"Moje zadržavanje tamo je stvarno trajalo sedam sati, ne znam zašto, ali u tom vremenu je izvršen i pretres stana i pretres vozila, oduzimanje fleški, laptopa, mobilnih telefona, moja izjava i vjerovatno je to zbog toga i toliko trajalo", navela je Mirjana Pajković na svom Instagram profilu i dodala da je vikend provela u Beču.

"U autu sam imala više pasoša, a u stanu mušku jaknu"

Kako je rekla, u "jednom trenutku izgledala kao savršeni zločinac".

"Zato što sam u autu imala više pasoša, u stanu sam imala mušku jaknu, u autu sam imala spremljen kofer, rezervisan let, tako da razumijem da u tom trenutku i jeste izgledalo sumnjivo".

"Ali smo te sumnje razjasnili. Pasoši su od moje djece, jakna je mog odraslog sina, let sam odložila sa sutradan, tako da sam nakon svih tih pretresa i saslušanja nastavila da dalje funkcionišem regularno", poručila je Pajković.