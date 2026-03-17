Vještačka inteligencija ocijenila koja je najveselija srpska pjesma

ATV

17.03.2026

11:48

Вјештачка интелигенција оцијенила која је највеселија српска пјесма
Foto: Unsplash

Vještačka inteligencija, tačnije, aplikacija Čet GPT, na pitanje koja je najveselija domaća pjesma, dao je svoj odgovor.

U pitanju je pesma "Hajde da se volimo" koju je davno otpjevala Lepa Brena.

Хапшење у Билећи

Hronika

Zaplijenjeno više od 6 kila droge: Bilećaninu predložen pritvor

Vještačka inteligencija navela je Brenine hitove poput „Čačak, Čačak“ i „Mile voli disko“ kao najveselije, ali je na prvo mjesto stavila pesmu „Hajde da se volimo“ jer ima dobru energiju, euforična je i poziva na druženje i ljubav.

Kako je navela, čim krene ovaj hit, nema šanse da se ljudi ne nasmiju ne zaplešu, a takođe je istakla da je vole sve generacije širom eks Jugoslavije, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.

Sa elementima diska i narodne melodije lako ulazi u uši, a u samom tekstu pjesme nema rastanaka, nema tuge, nema bivših, samo poziv na zajedništvo, smijeh i ljubav, navela je vještačka inteligencija.

илу-кокошке-02032026

Region

Potvrđen ptičiji grip kod uginulih koka nosilja u Crnoj Gori

Refren „Hajde da se volimo“ je jednostavan i univerzalan, ističe Čet Gpt. Možeš ga pjevati u društvu, na svadbi, na žurci, u kolima i svuda zvuči kao poziv na osmijeh i igru. To je pjesma koja govori o raspoloženju, o životnoj radosti i zato je najveselija na domaćoj muzičkoj sceni.

Kada se pojavila 1987. godine, Brena je već bila simbol sreće i veselja. Čak i oni koji nisu fanovi narodne muzike priznaju da ova Brenina pjesma podigne atmosferu čim krene refren.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Šakom udario policajca zbog alkotesta, prijeti mu do pet godina zatvora

Rijetko koja numera sa naših prostora ima tu sposobnost da u svakom uzrastu i generaciji izazove osmijeh. Mladi je znaju, stariji je obožavaju, a muzički bendovi je i danas stavljaju kao špicu veselja na proslavama, navela je vještačka inteligencija, a prenosi Grand.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Vještačka inteligencija

ChatGPT

Pročitajte više

Пијани возачи кренули са дјецом на излет

Region

Pijani vozači krenuli sa djecom na izlet

1 h

0
Напад на амбасаду САД

Svijet

Snimljeni udari na američku Ambasadu

1 h

0
Да ли гљиве треба прати прије кориштења?

Savjeti

Da li gljive treba prati prije korištenja?

1 h

0
Родитељи, пазите на дјецу: Педофили направили Фејсбук групу

Društvo

Roditelji, pazite na djecu: Pedofili napravili Fejsbuk grupu

1 h

0

Više iz rubrike

Весна Змијанац се повлачи са сцене

Scena

Vesna Zmijanac se povlači sa scene

2 h

0
Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица

Scena

Veliki dan za Natašu Bekvalac, oglasila se pjevačica

3 h

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina Kostić o partneru: Kupio mi je dva frižidera i šporet

3 h

0
Дарко и Драган Лазић

Scena

Darko Lazić i njegov brat su imali velike planove: Tragedija ih je zauvijek spriječila

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

12

40

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

12

40

Ova četiri znaka stalno prave haos

12

39

Dodik: Novi izbor Vlade - potvrda stabilnih institucija

12

32

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, a sada je otkrila šta se zapravo desilo

