Vještačka inteligencija ocijenila koja je najveselija srpska pjesma

Vještačka inteligencija, tačnije, aplikacija Čet GPT, na pitanje koja je najveselija domaća pjesma, dao je svoj odgovor.

U pitanju je pesma "Hajde da se volimo" koju je davno otpjevala Lepa Brena.

Vještačka inteligencija navela je Brenine hitove poput „Čačak, Čačak“ i „Mile voli disko“ kao najveselije, ali je na prvo mjesto stavila pesmu „Hajde da se volimo“ jer ima dobru energiju, euforična je i poziva na druženje i ljubav.

Kako je navela, čim krene ovaj hit, nema šanse da se ljudi ne nasmiju ne zaplešu, a takođe je istakla da je vole sve generacije širom eks Jugoslavije, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.

Sa elementima diska i narodne melodije lako ulazi u uši, a u samom tekstu pjesme nema rastanaka, nema tuge, nema bivših, samo poziv na zajedništvo, smijeh i ljubav, navela je vještačka inteligencija.

Refren „Hajde da se volimo“ je jednostavan i univerzalan, ističe Čet Gpt. Možeš ga pjevati u društvu, na svadbi, na žurci, u kolima i svuda zvuči kao poziv na osmijeh i igru. To je pjesma koja govori o raspoloženju, o životnoj radosti i zato je najveselija na domaćoj muzičkoj sceni.

Kada se pojavila 1987. godine, Brena je već bila simbol sreće i veselja. Čak i oni koji nisu fanovi narodne muzike priznaju da ova Brenina pjesma podigne atmosferu čim krene refren.

Rijetko koja numera sa naših prostora ima tu sposobnost da u svakom uzrastu i generaciji izazove osmijeh. Mladi je znaju, stariji je obožavaju, a muzički bendovi je i danas stavljaju kao špicu veselja na proslavama, navela je vještačka inteligencija, a prenosi Grand.