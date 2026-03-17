Vesna Zmijanac se povlači sa scene

17.03.2026

10:02

Pjevačica Vesna Zmijanac odlučila je da se na određeno vrijeme potpuno povuče iz javnog života i medija.

Muzička zvijezda je otvorila dušu i otkrila da napušta Beograd kako bi se posvetila isključivo sebi i svom tijelu.

туча-песница-шака

Hronika

Uhapšen Trebinjac zbog prebijanja sugrađanina

Iako je umirila fanove rekavši da je njeno trenutno zdravstveno stanje dobro i “u skladu sa godinama”, Vesna Zmijanac je priznala da joj je neophodan mir i da mora da preduzme određene korake.

“Moram malo na kondicione treninge”

Glavni razlog njenog povlačenja je predstojeći veliki koncert u beogradskoj Areni, za koji joj je potrebna ozbiljna fizička sprema.

– Malo mi fali kondicije za Arenu, moraćemo na visinske pripreme na Bukulju. Do Arene me ne viđa niko sem patika i trenerki, kraj! Moram malo na kondicione treninge – poručila je Vesna Zmijanac u podkastu kod Bokija 13, u svom prepoznatljivom stilu, jasno stavljajući do znanja da do koncerta neće biti prisutna na javnoj sceni.

Pored najave o izolaciji na svojoj vikendici na Bukulji, pjevačica je iskoristila priliku da stavi tačku i na gradske priče o njenom navodnom problemu sa alkoholom. Ona je priznala da uživa u čašici viskija kada je u kafani, ali je oštro demantovala natpise da je alkoholičar.

Козара-снијег

Društvo

Zima se vratila: Pao snijeg u Srpskoj

– Onaj ko je alkoholičar taj ne priča. On ćuti i pije, a ja koja popijem ponekad viski u kafani gdje pjevam sa mojim drugarima, ja to na sva zvona – objasnila je pjevačica i dodala da oni koji to pišu ne znaju kako izgleda alkoholičar, ističući da se po njenom njegovanom licu u 70. godini jasno vidi prava istina, prenosi Blic.

Pročitajte više

Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Neću dozvoliti pljačku i uvlačenje zemlje u rat

2 h

0
Након 50 година послао новац за ''украдену'' криглу

Svijet

Nakon 50 godina poslao novac za ''ukradenu'' kriglu

3 h

0
Ухапшен осумњичени за звјерско убиство

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za zvjersko ubistvo

3 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Srpski član Predsjedništva BiH ima zvanične kancelarije u Banjaluci

3 h

0

Više iz rubrike

Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица

Scena

Veliki dan za Natašu Bekvalac, oglasila se pjevačica

3 h

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina Kostić o partneru: Kupio mi je dva frižidera i šporet

3 h

0
Дарко и Драган Лазић

Scena

Darko Lazić i njegov brat su imali velike planove: Tragedija ih je zauvijek spriječila

5 h

0
Дарко Лазић након породичне трагедије

Scena

Darko Lazić prolazi kroz najveću bol zbog gubitka brata, evo ko se ne odvaja od njega

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

12

40

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

12

40

Ova četiri znaka stalno prave haos

12

39

Dodik: Novi izbor Vlade - potvrda stabilnih institucija

12

32

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, a sada je otkrila šta se zapravo desilo

