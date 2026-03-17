Vesna Zmijanac se povlači sa scene

Pjevačica Vesna Zmijanac odlučila je da se na određeno vrijeme potpuno povuče iz javnog života i medija.
Muzička zvijezda je otvorila dušu i otkrila da napušta Beograd kako bi se posvetila isključivo sebi i svom tijelu.
Iako je umirila fanove rekavši da je njeno trenutno zdravstveno stanje dobro i “u skladu sa godinama”, Vesna Zmijanac je priznala da joj je neophodan mir i da mora da preduzme određene korake.
Glavni razlog njenog povlačenja je predstojeći veliki koncert u beogradskoj Areni, za koji joj je potrebna ozbiljna fizička sprema.
– Malo mi fali kondicije za Arenu, moraćemo na visinske pripreme na Bukulju. Do Arene me ne viđa niko sem patika i trenerki, kraj! Moram malo na kondicione treninge – poručila je Vesna Zmijanac u podkastu kod Bokija 13, u svom prepoznatljivom stilu, jasno stavljajući do znanja da do koncerta neće biti prisutna na javnoj sceni.
Pored najave o izolaciji na svojoj vikendici na Bukulji, pjevačica je iskoristila priliku da stavi tačku i na gradske priče o njenom navodnom problemu sa alkoholom. Ona je priznala da uživa u čašici viskija kada je u kafani, ali je oštro demantovala natpise da je alkoholičar.
– Onaj ko je alkoholičar taj ne priča. On ćuti i pije, a ja koja popijem ponekad viski u kafani gdje pjevam sa mojim drugarima, ja to na sva zvona – objasnila je pjevačica i dodala da oni koji to pišu ne znaju kako izgleda alkoholičar, ističući da se po njenom njegovanom licu u 70. godini jasno vidi prava istina, prenosi Blic.
