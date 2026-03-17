Uhapšen osumnjičeni za zvjersko ubistvo

17.03.2026
Policija je oko 19 časova u stambenoj zgradi u ulici Dragomira Minića broj 22 u Čačku uhapsila osumnjičenog za ubistvo N. K. (58).
Kako "Blic" piše, osumnjičeni je došao danas popodne u stan, o čemu je obaviještena policija.
"Policajci su došli i on se mirno predao. Inspektori su obavili razgovor sa njim, kao i sa nekoliko komšija i onda su ga sa lisicama na rukama odveli iz zgrade", rekao je za "Blic" jedan od stanara u ovoj zgradi.
Kako oni navode, uhapšeni je negirao ubistvo, tvrdeći da je on žrtvu zatekao u stanu u Nemanjinoj ulici već mrtvu.
Podsjetimo, N. K. (58) brutalno je ubijen u svom stanu u naselju Avenija lipa.
Prema prvim i potvrđenim informacijama sa terena, ubica je ušao u stan žrtve i naneo mu tri smrtonosna udarca čekićem direktno u glavu, nakon čega je pobjegao, prenosi
