Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

Stravičan zločin dogodio se juče u naselju Avenija lipa u Čačku, kada je, za sada nepoznati počinilac, brutalno oduzeo život Neši Kustudiću (58) u njegovom porodičnom domu.

Kako Telegraf.rs saznaje, prizor koji je zatečen u stanu bio je jeziv.

Ubica upao u stan i potegao oruđe

Prema prvim i potvrđenim informacijama sa terena, napadač je ušao u stan žrtve pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Bez milosti, nesrećnom čovjeku nanio je tri smrtonosna udarca čekićem direktno u glavu.

Kustudić nije imao šanse da se odbrani, a napadač je odmah nakon svirepog čina pobjegao sa lica mjesta, ostavljajući žrtvu u lokvi krvi.

Komšije u šoku i strahu

Stanovnici naselja Avenija lipa su zanijemeli pred ovim saznanjem. Za ubijenog Nešu imaju samo riječi hvale, te niko ne može ni da nasluti šta bi mogao biti motiv ovako svirepog ubistva.

"Čuli smo da se nešto dogodilo, ali nismo mogli ni da sanjamo da je u pitanju takva brutalnost. Nešo je bio miran čovjek, u šoku smo da je neko mogao da mu presudi čekićem", kaže jedan od stanara zgrade za pomenuti portal.

MUP se još uvijek ne oglašava

Iako su policijske ekipe i forenzičari odmah izašli na teren i obavili uviđaj, zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova još uvijek nema. Identitet ubice i dalje je nepoznat, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

Podsjetimo, istraga je u toku, a provjeravaju se i snimci sa nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi se rekonstruisalo kretanje napadača.