Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

17.03.2026

08:13

На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху
Foto: Tanjug

Stravičan zločin dogodio se juče u naselju Avenija lipa u Čačku, kada je, za sada nepoznati počinilac, brutalno oduzeo život Neši Kustudiću (58) u njegovom porodičnom domu.

Kako Telegraf.rs saznaje, prizor koji je zatečen u stanu bio je jeziv.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

Ubica upao u stan i potegao oruđe

Prema prvim i potvrđenim informacijama sa terena, napadač je ušao u stan žrtve pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Bez milosti, nesrećnom čovjeku nanio je tri smrtonosna udarca čekićem direktno u glavu.

Kustudić nije imao šanse da se odbrani, a napadač je odmah nakon svirepog čina pobjegao sa lica mjesta, ostavljajući žrtvu u lokvi krvi.

Komšije u šoku i strahu

Stanovnici naselja Avenija lipa su zanijemeli pred ovim saznanjem. Za ubijenog Nešu imaju samo riječi hvale, te niko ne može ni da nasluti šta bi mogao biti motiv ovako svirepog ubistva.

илу-болница-10032026

Svijet

Smrtonosna bakterija kosi studente: Hiljade mladih u redu čeka lijek

"Čuli smo da se nešto dogodilo, ali nismo mogli ni da sanjamo da je u pitanju takva brutalnost. Nešo je bio miran čovjek, u šoku smo da je neko mogao da mu presudi čekićem", kaže jedan od stanara zgrade za pomenuti portal.

MUP se još uvijek ne oglašava

Iako su policijske ekipe i forenzičari odmah izašli na teren i obavili uviđaj, zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova još uvijek nema. Identitet ubice i dalje je nepoznat, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

илу-беба-24022026

Društvo

U Srpskoj rođena 21 beba

Podsjetimo, istraga je u toku, a provjeravaju se i snimci sa nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi se rekonstruisalo kretanje napadača.

Pročitajte više

Аутомобил Волво

Auto-moto

Ako oštetite auto na lošem asfaltu, samo jedan papir vas dijeli od isplate štete

37 min

0
Дарко и Драган Лазић

Scena

Darko Lazić i njegov brat su imali velike planove: Tragedija ih je zauvijek spriječila

43 min

0
Operacija, operaciona sala

Zdravlje

Medicinski fenomen: Baki izvadili tumor težak kao prosječno dijete

44 min

0
Ушао у кафић и убио двије особе: У току потрага за нападачем

Svijet

Ušao u kafić i ubio dvije osobe: U toku potraga za napadačem

49 min

0

Više iz rubrike

Брутално претучени мушкарци из Земун поља: Одбијају да открију нападаче

Hronika

Brutalno pretučeni muškarci iz Zemun polja: Odbijaju da otkriju napadače

18 h

0
Мјесто трагедије у Бијељини

Hronika

Poznat identitet oca i sina, izuzete parafinske rukavice

18 h

0
Кугла

Hronika

Sarajlija obećavao da će skinuti crnu magiju, pa uzeo 55.000 KM

18 h

1
Привођење у Требињу

Hronika

Prevozili migrante pa pokušali podmititi policiju: Svi sprovedeni u stanicu

18 h

0

