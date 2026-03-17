Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

Autor:ATV
17.03.2026
08:13
Komentari:0
Stravičan zločin dogodio se juče u naselju Avenija lipa u Čačku, kada je, za sada nepoznati počinilac, brutalno oduzeo život Neši Kustudiću (58) u njegovom porodičnom domu.
Kako Telegraf.rs saznaje, prizor koji je zatečen u stanu bio je jeziv.
Svijet
Prema prvim i potvrđenim informacijama sa terena, napadač je ušao u stan žrtve pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Bez milosti, nesrećnom čovjeku nanio je tri smrtonosna udarca čekićem direktno u glavu.
Kustudić nije imao šanse da se odbrani, a napadač je odmah nakon svirepog čina pobjegao sa lica mjesta, ostavljajući žrtvu u lokvi krvi.
Stanovnici naselja Avenija lipa su zanijemeli pred ovim saznanjem. Za ubijenog Nešu imaju samo riječi hvale, te niko ne može ni da nasluti šta bi mogao biti motiv ovako svirepog ubistva.
Svijet
"Čuli smo da se nešto dogodilo, ali nismo mogli ni da sanjamo da je u pitanju takva brutalnost. Nešo je bio miran čovjek, u šoku smo da je neko mogao da mu presudi čekićem", kaže jedan od stanara zgrade za pomenuti portal.
Iako su policijske ekipe i forenzičari odmah izašli na teren i obavili uviđaj, zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova još uvijek nema. Identitet ubice i dalje je nepoznat, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.
Društvo
Podsjetimo, istraga je u toku, a provjeravaju se i snimci sa nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi se rekonstruisalo kretanje napadača.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
37 min0
Scena
43 min0
Zdravlje
44 min0
Svijet
49 min0
Hronika
18 h0
Hronika
18 h0
Hronika
18 h1
Hronika
18 h0
Najnovije
Najčitanije
08
15
08
13
08
05
07
54
07
52
Trenutno na programu
5:00
Od jutra do sutra (12+, R)
serijski program
6:00
ATV vijesti (R)
informativni program vijesti
6:45
Vježbajte sa Lidijom (R)
lajfstajl
6:55
ATV jutro
jutarnji program
9:00
Bitno (R)
informativno politički
10:25
Krvavo cvijeće S02 EP306 (12+,R)
serijski program
11:10
Od jutra do sutra EP272(12+)
serijski program