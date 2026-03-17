Medicinski fenomen: Baki izvadili tumor težak kao prosječno dijete

Autor:ATV
17.03.2026
07:37
Komentari:0
Medicinski tim Opšte bolnice Gospić izveo je zahvat koji se graniči sa nevjerovatnim: iz tijela 81-godišnje pacijentkinje izvađen je tumor težak 36 kilograma.
Hrabra baka Ana iz Gospića godinama je nosila teret koji je dosezao od karlice pa sve do pluća, čineći svaki udah i pokret gotovo nemogućim. Prošle sedmice, ljekarski tim na čelu sa dr Darkom Milinovićem, koji je ujedno i gradonačelnik Gospića, uspješno je odstranio ovu monstruoznu izraslinu.
Dr Milinović je istakao da je ovo vjerovatno najveći izvađeni tumor u istoriji hrvatskog zdravstva. U operaciji je učestvovao čitav tim ginekologa, hirurga i anesteziologa koji su uspjeli da spasu život svojoj sugrađanki.
"Pacijentkinja se mogla odlučiti za Zagreb, ali je vjerovala našoj bolnici. Hvala joj na tom poštovanju", poručio je Milinović.
Nakon teške borbe, baka Ana se uspješno oporavlja. Već iduće sedmice napušta bolničku postelju i vraća se kući bukvalno lakša za 36 kilograma i sa novom prilikom za život, prenosi Dnevnik.hr.
