Vremenski preokret u Srpskoj: Stiže jako zahlađenje, kiša prelazi u snijeg

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice.
U Republici Srpskoj danas se očekuje jače naoblačenje sa kišom koja će u brdsko-planinskim predjelima, usljed pada temperature, preći u susnježicu i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača do kraja dana.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, jutro je oblačno sa kišom na sjeveru i zapadu, dok je na jugu i istoku i dalje suvo, a na višim planinama krajnjeg zapada već pada snijeg.

Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od četiri do 11 stepeni, na jugu do 15, dok će u višim predjelima biti od nula stepeni Celzijusovih, uz dodatno zahlađenje tokom večeri.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

22 godine od nasilja Albanaca nad Srbima na KiM

U 7.00 časova najtoplije je bilo u Trebinju gdje je izmjereno 10 stepeni, slijedi Bileća sa osam, te Prijedor sa sedam stepeni. U Banjaluci, Bijeljini, Gacku, Novom Gradu, Ribniku, Srpcu i Foči izmjereno je šest stepeni.

U Doboju, Mrkonjić Gradu i Rudom jutarnja temperatura iznosila je pet stepeni, u Višegradu četiri, dok su tri stepena izmjerena u Srebrenici, Driniću i Kalinoviku. Najhladnije je u Zvorniku, Kneževu i Sokocu gdje su izmjerena dva stepena, dok je na Han Pijesku zabilježena nula stepeni.

Najviše padavina u protekla 24 časa zabilježeno je u Novom Gradu, skoro sedam litara po metru kvadratnom, te u Prijedoru nepuna tri litra.

Meteorolozi najavljuju da će kiša u prvom dijelu dana biti slaba i uglavnom na sjeveru, dok će od sredine dana padavine jačati i zahvatiti većinu predjela. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočnog smjera, sa lokalno jakim udarima.

U Banjaluci će biti oblačno i hladnije sa kišom, koja će u višim predjelima oko grada do večeri preći u susnježicu i snijeg. Maksimalna dnevna temperatura u najvećem gradu Srpske iznosiće oko osam stepeni Celzijusovih.

Pročitajte više

Цвијановић: Напади на Вулићеву и Којића у Сарајеву - напади на достојанство српског народа

BiH

Cvijanović: Napadi na Vulićevu i Kojića u Sarajevu - napadi na dostojanstvo srpskog naroda

54 min

0
Priština Kosovo

Srbija

22 godine od nasilja Albanaca nad Srbima na KiM

59 min

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Kubu pogodio snažan zemljotres

1 h

0
Славимо Светог Герасима, ову молитву изговорите за здравље и мир

Društvo

Slavimo Svetog Gerasima, ovu molitvu izgovorite za zdravlje i mir

1 h

0

Više iz rubrike

Славимо Светог Герасима, ову молитву изговорите за здравље и мир

Društvo

Slavimo Svetog Gerasima, ovu molitvu izgovorite za zdravlje i mir

1 h

0
Сијање баште, сјетва

Društvo

Da li se isplati bašta? Evo koliko košta proljetna sjetva

1 h

0
Нови закон о привременом издржавању дјеце

Društvo

Novi zakon o privremenom izdržavanju djece

13 h

1
Породицу Авдић погодила велика несрећа: Угинула крава од које су живјели

Društvo

Porodicu Avdić pogodila velika nesreća: Uginula krava od koje su živjeli

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

15

Kraj privatnosti na Instagramu: Šta se dešava?

08

13

Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

08

05

Tuga u svijetu glume: Preminuo Met Klark

07

54

Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

07

52

Smrtonosna bakterija kosi studente: Hiljade mladih u redu čeka lijek

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner