Vremenski preokret u Srpskoj: Stiže jako zahlađenje, kiša prelazi u snijeg

U Republici Srpskoj danas se očekuje jače naoblačenje sa kišom koja će u brdsko-planinskim predjelima, usljed pada temperature, preći u susnježicu i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača do kraja dana.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, jutro je oblačno sa kišom na sjeveru i zapadu, dok je na jugu i istoku i dalje suvo, a na višim planinama krajnjeg zapada već pada snijeg.

Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od četiri do 11 stepeni, na jugu do 15, dok će u višim predjelima biti od nula stepeni Celzijusovih, uz dodatno zahlađenje tokom večeri.

Srbija 22 godine od nasilja Albanaca nad Srbima na KiM

U 7.00 časova najtoplije je bilo u Trebinju gdje je izmjereno 10 stepeni, slijedi Bileća sa osam, te Prijedor sa sedam stepeni. U Banjaluci, Bijeljini, Gacku, Novom Gradu, Ribniku, Srpcu i Foči izmjereno je šest stepeni.

U Doboju, Mrkonjić Gradu i Rudom jutarnja temperatura iznosila je pet stepeni, u Višegradu četiri, dok su tri stepena izmjerena u Srebrenici, Driniću i Kalinoviku. Najhladnije je u Zvorniku, Kneževu i Sokocu gdje su izmjerena dva stepena, dok je na Han Pijesku zabilježena nula stepeni.

Najviše padavina u protekla 24 časa zabilježeno je u Novom Gradu, skoro sedam litara po metru kvadratnom, te u Prijedoru nepuna tri litra.

Meteorolozi najavljuju da će kiša u prvom dijelu dana biti slaba i uglavnom na sjeveru, dok će od sredine dana padavine jačati i zahvatiti većinu predjela. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočnog smjera, sa lokalno jakim udarima.

U Banjaluci će biti oblačno i hladnije sa kišom, koja će u višim predjelima oko grada do večeri preći u susnježicu i snijeg. Maksimalna dnevna temperatura u najvećem gradu Srpske iznosiće oko osam stepeni Celzijusovih.