Slavimo Svetog Gerasima, ovu molitvu izgovorite za zdravlje i mir

17.03.2026
07:17
Pravoslavni vjernici 17. marta u crkvama širom svijeta obilježavaju dan Prepodobnog Gerasima Jordanskog, jednog od najpoštovanijih svetitelja hrišćanske tradicije. Njegov život i djela i danas inspirišu vjernike, a priče o njegovoj dobroti i čudesima prenose se generacijama.
Gerasim je svoj duhovni put započeo u Tivaidi, u Egiptu, gdje je učio vještine podvižništva i asketizma. Kasnije se preselio na obale rijeke Jordan, gdje je osnovao manastir koji je okupio oko sedamdeset monaha.
Ekonomija
Cijene nafte u blagom padu
Tu je postavio poseban ustav za zajednicu, a njegov lični primjer asketskog života – uz strogi post i molitve – bio je inspiracija svima oko njega. Njegova posvećenost bila je tolika da je u hrani primao samo ono što je nužno i svetim pričešćem, prenosi Ona.rs.
Jedna od najpoznatijih priča govori o lavu koji je zapao u bol zbog trna u nozi. Gerasim je prišao, prekrstio se i uklonio trn, a lav je ostao uz njega u manastiru sve do njegove smrti. Kada je Gerasim preminuo, lav je zakukao od tuge. Među njegovim učenicima najpoznatiji je bio sveti Kiriak Otšelnik, koji je nastavio njegovo nasljeđe pobožnosti i dobrih djela.
Vjernici vjeruju da Prepodobni Gerasim Jordanski čini čuda i da njegove molitve donose iscjeljenje i duhovni mir. Na njegov praznik, mnogi posjećuju crkve i manastire, pale svijeće i mole se za zdravlje i zaštitu.
Svijet
Horor u vrtiću: Vaspitač silovao djecu
Tradicija kaže da oni koji sa vjerom izgovore molitvu svetitelju mogu osjetiti pozitivne promjene u životu i jačanje duhovne snage.
Jedna od najpoznatijih molitvi glasi:
“Kao pustinjski žitelj i u tijelu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se, bogonosni oče naš Gerasime. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, iscjeljujući bolesti onih koji ti sa vjerom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima iscjeljenje. Amin!”
Ovaj dan podsjeća vjernike na značaj pobožnosti, dobrih djela i vjere u čuda svetitelja.
