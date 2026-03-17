Cijene nafte u blagom padu

Cijene nafte su blago pale, jer su smanjene zabrinutosti u vezi s nastavkom blokade Ormuskog moreuza za pomorski saobraćaj.

Do toga je došlo nakon što su pakistanski tanker za naftu i dva broda za tečni naftni gas uspješno prešli pomenuto usko grlo tokom vikenda, prenio je Trejding ekonomiks.

Nafta Brent bila je na nivou od oko 100 dolara po barelu, što je najviši nivo od jula 2022. godine, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) jeftinija za tri odsto i kretala se na oko 95,3 dolara po barelu.

Indija pregovara o tranzitu još šest brodova, a Sjedinjene Američke Države su dozvolile iranskim tankerima tranzit, kako bi pomogle u održavanju globalnih zaliha nafte.

Promet tankera je opao jer je Iran napadao komercijalne brodove, ali uprkos sukobu ta zemlja nastavlja da izvozi oko 1,5 miliona barela dnevno uprkos snažnom prisustvu američke mornarice.

Američki predsjednik Donald Tramp poziva sve zemlje koje se oslanjaju na tranzit kroz Ormuski moreuz da pomognu u zaštiti transporta energenata tom vitalnom rutom kojom je ranije prevoženo 20 odsto svjetske nafte.

Rat je izazvao najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u istoriji, a Iran je nastavio napade u Persijskom zalivu, što je dovelo do obustave letova u Dubaiju.