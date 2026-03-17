Cijene nafte u blagom padu

Izvor:

Tanjug

17.03.2026

07:14

Komentari:

0
Цијене нафте у благом паду
Foto: Pixabay

Cijene nafte su blago pale, jer su smanjene zabrinutosti u vezi s nastavkom blokade Ormuskog moreuza za pomorski saobraćaj.

Do toga je došlo nakon što su pakistanski tanker za naftu i dva broda za tečni naftni gas uspješno prešli pomenuto usko grlo tokom vikenda, prenio je Trejding ekonomiks.

илу-ракета-балистичка ракета

Svijet

Eksplozije u Dubaiju nakon raketne uzbune; Iran poručuje da nastavlja borbe

Nafta Brent bila je na nivou od oko 100 dolara po barelu, što je najviši nivo od jula 2022. godine, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) jeftinija za tri odsto i kretala se na oko 95,3 dolara po barelu.

Indija pregovara o tranzitu još šest brodova, a Sjedinjene Američke Države su dozvolile iranskim tankerima tranzit, kako bi pomogle u održavanju globalnih zaliha nafte.

Promet tankera je opao jer je Iran napadao komercijalne brodove, ali uprkos sukobu ta zemlja nastavlja da izvozi oko 1,5 miliona barela dnevno uprkos snažnom prisustvu američke mornarice.

vrtic

Svijet

Horor u vrtiću: Vaspitač silovao djecu

Američki predsjednik Donald Tramp poziva sve zemlje koje se oslanjaju na tranzit kroz Ormuski moreuz da pomognu u zaštiti transporta energenata tom vitalnom rutom kojom je ranije prevoženo 20 odsto svjetske nafte.

Rat je izazvao najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u istoriji, a Iran je nastavio napade u Persijskom zalivu, što je dovelo do obustave letova u Dubaiju.

Pročitajte više

Сијање баште, сјетва

Društvo

Da li se isplati bašta? Evo koliko košta proljetna sjetva

1 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 17. mart: Šta nam zvijezde donose danas?

1 h

0
Бројне бањалучке улице и насеља данас без струје

Banja Luka

Brojne banjalučke ulice i naselja danas bez struje

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Na njemačkom aerodromu uhapšen državljanin BiH

1 h

0

Više iz rubrike

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Ekonomija

Cijene nafte u blagom padu nakon što je nekoliko brodova prošlo kroz Ormuski moreuz

16 h

0
Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак

Ekonomija

Nije ih briga za propise: Pumpaši opet ''deru'', objavljen spisak

18 h

0
Crna čokolada

Ekonomija

Eksplodirale cijene čokolade: Postaje li omiljeni slatkiš luksuz?

21 h

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Ekonomija

Njemačka vlada objavila rat benzinskim stanicama

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

15

Kraj privatnosti na Instagramu: Šta se dešava?

08

13

Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

08

05

Tuga u svijetu glume: Preminuo Met Klark

07

54

Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

07

52

Smrtonosna bakterija kosi studente: Hiljade mladih u redu čeka lijek

