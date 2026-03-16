Njemačka vlada objavila rat benzinskim stanicama

Novo njemačko zakonodavstvo predviđa stroga ograničenja za trgovce naftom i obrnuti teret dokazivanja prilikom podizanja cijena, ali konzervativni njemački stručnjaci upozoravaju na moguće zamke.

U nastojanju da zaštiti potrošače od naglih oscilacija cijena goriva, njemačka vlada pripremila je nacrt zakona koji drastično ograničava slobodu benzinskih pumpi u određivanju cijena, izvještavaju njemački mediji.

Koaliciona vlada, u kojoj su i socijaldemokrate koje kritikuju stanje na tržištu, planira da uvede takozvani austrijski model, prema kojem će dobavljači goriva moći da podižu cijene samo jednom dnevno, tačno u podne.

Zakon predviđa oštre sankcije za prekršioce, sa kaznama do 100.000 evra. Iako će povećanje cijena biti strogo regulisano, smanjenje cijena biće i dalje dozvoljeno u bilo kom trenutku i neće biti ograničeno.

Inicijativa uključuje i značajne izmjene antimonopolskog zakona. Jedna od ključnih novina je prebacivanje tereta dokazivanja: ubuduće će naftne kompanije morati da dokažu saveznim telima za zaštitu konkurencije da su povećanja cijena objektivno opravdana tržišnim uslovima. Time bi regulatorima trebalo da bude lakše i brže da preduzmu mjere protiv navodnog iskorišćavanja potrošača i narušavanja tržišne konkurencije.

Uprkos odlučnim političkim koracima, stručna javnost ostaje oprezna kada je riječ o stvarnim koristima za vozače. Vodeći ekonomisti upozoravaju da bi ova mera mogla da primora tržište na nepredvidive prilagodbe koje ne moraju nužno ići u korist potrošača.

Karsten Brezeski, glavni ekonomista ING banke, napominje da bi trgovci naftom mogli da nadoknade ograničenje većim jednokratnim poskupljenjima. Slično upozorava i saobraćajni stručnjak Tomas Puls iz Instituta za nemačku ekonomiju u Kelnu. Po njegovom mišljenju, nova pravila mogla bi da stvore pogrešne podsticaje: benzinske pumpe bi započinjale dan sa veštački visokim početnim cenama, koje bi se tokom dana smanjivale tek u slučaju veoma slabe potražnje.

Profesor Manuel Frondel iz istraživačkog instituta RVI u Esenu naglasio je njemačkim medijima da trenutno ne postoje adekvatni empirijski dokazi koji bi potvrdili da takva regulacija dugoročno smanjuje cijene. Postoji čak i ozbiljan rizik da će njemački vozači na kraju plaćati više, jer će naftne kompanije preventivno uračunati veće marže u jedino dozvoljeno dnevno povećanje cijena, kako bi zaštitile svoje prihode.

Mjere će biti poslate saveznom parlamentu po ubrzanom postupku. Zakon je zamišljen kao privremeni mehanizam. Vlada namerava da sveobuhvatno procijeni njegovu efikasnost i uticaj na tržište odmah nakon završetka letnje turističke sezone.

Kršenje zakona predviđa kaznu do 100.000 evra, prenosi B92.