Reprezentativac ubio ženu, njena kćerka sve gledala

Mladi fudbaler Danil Sekač, koji ima samo 20 godina, priznao je ubistvo jedne žene u glavnom gradu ove zemlje, u Moskvi. Zbog ovog djela, mladiću prijeti i do 15 godina robije.

Danil Sekač je nastupao za omladinske selekcije fudbalske reprezentacije Rusije, dok se suočava sa optužbama za ubistvo.

On je tokom ispitvanja priznao da je počinio zločin, dok je izrazio i kajanje.

"Priznajem sve i žao mi je", kratko je rekao Sekač.đ

Prema saopštenju istražitelja, fudbaler je došao u stan žrtve sa namjerom da otvori sef i da je opljačka, a onda mu je naređeno i da ubije vlasnicu stana. Ovaj zločin se dogodio prošlog petka, 13. marta, kada je žena napadnuta sa više udaraca i uboda nožem, pošto je odbila da otkrije šifru za sef. Njoj je u tim trenucima i kćerka bila u stanu, koja ima 16 godina.

Poslije ubistva, Sekač je bacio ukradeni novac, nakit i kolekcionarske novčiće kroz prozor, dok je kćerku zadržao kao taoca, prenosi Alo.