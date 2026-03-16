Logo
Large banner

Reprezentativac ubio ženu, njena kćerka sve gledala

Autor:

ATV

16.03.2026

10:48

Komentari:

0
Репрезентативац убио жену, њена кћерка све гледала
Foto: Unsplash

Mladi fudbaler Danil Sekač, koji ima samo 20 godina, priznao je ubistvo jedne žene u glavnom gradu ove zemlje, u Moskvi. Zbog ovog djela, mladiću prijeti i do 15 godina robije.

Danil Sekač je nastupao za omladinske selekcije fudbalske reprezentacije Rusije, dok se suočava sa optužbama za ubistvo.

On je tokom ispitvanja priznao da je počinio zločin, dok je izrazio i kajanje.

"Priznajem sve i žao mi je", kratko je rekao Sekač.đ

Prema saopštenju istražitelja, fudbaler je došao u stan žrtve sa namjerom da otvori sef i da je opljačka, a onda mu je naređeno i da ubije vlasnicu stana. Ovaj zločin se dogodio prošlog petka, 13. marta, kada je žena napadnuta sa više udaraca i uboda nožem, pošto je odbila da otkrije šifru za sef. Njoj je u tim trenucima i kćerka bila u stanu, koja ima 16 godina.

Poslije ubistva, Sekač je bacio ukradeni novac, nakit i kolekcionarske novčiće kroz prozor, dok je kćerku zadržao kao taoca, prenosi Alo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Rusija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

23

Karan: Minić će ponovo biti premijer

15

19

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

15

18

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

15

17

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner