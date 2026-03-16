Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

Izvor:

Agencije

16.03.2026

09:43

Огласио се Иран: Нисмо тражили преговоре
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je da Teheran nije tražio prekid vatre ili pregovore.

U intervjuu za "CBS News", Aragči je rekao: "Nikada nismo tražili prekid vatre, a nismo čak ni tražili pregovore."

Dodao je da je Iran spreman braniti se "koliko god bude potrebno" dok se Donald Tramp ne uvjeri da je "rat nelegitiman i da u njemu nema pobjede".

снијег америка

Svijet

Upozorenje za više od 100 miliona ljudi na zimsku oluju

"Dovoljno smo jaki i ne vidimo razloga za razgovor s Amerikancima", rekao je.

Aragči je takođe rekao da Iran cilja "samo američku imovinu, američke objekte i američke vojne baze".

Dodao je da se teritorija u zemljama Perzijskog zaliva koristi za pokretanje napada na Iran, rekavši da postoje "mnogi primjeri" za to, prenosi "MiddleEastMonitor".

Više iz rubrike

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

21 min

0
снијег америка

Svijet

Upozorenje za više od 100 miliona ljudi na zimsku oluju

35 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Vašington nema obavezu da pomaže Kijevu

47 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Pregovaramo sa sedam država o obezbjeđivanju Ormuskog moreuza

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

58

Respiratorne infekcije ne jenjavaju: U UKC-u hospitalizovano 19 pacijenata

09

57

Poreska prodaje oduzetu imovinu - kako učestvovati

09

52

Vještačka inteligencija poslala nevinu baku u zatvor

09

43

Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

09

41

Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

