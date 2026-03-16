Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je da Teheran nije tražio prekid vatre ili pregovore.

U intervjuu za "CBS News", Aragči je rekao: "Nikada nismo tražili prekid vatre, a nismo čak ni tražili pregovore."

Dodao je da je Iran spreman braniti se "koliko god bude potrebno" dok se Donald Tramp ne uvjeri da je "rat nelegitiman i da u njemu nema pobjede".

Svijet Upozorenje za više od 100 miliona ljudi na zimsku oluju

"Dovoljno smo jaki i ne vidimo razloga za razgovor s Amerikancima", rekao je.

Aragči je takođe rekao da Iran cilja "samo američku imovinu, američke objekte i američke vojne baze".

Dodao je da se teritorija u zemljama Perzijskog zaliva koristi za pokretanje napada na Iran, rekavši da postoje "mnogi primjeri" za to, prenosi "MiddleEastMonitor".