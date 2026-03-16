Upozorenje za više od 100 miliona ljudi na zimsku oluju

Za više od 100 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama za danas je izdato upozorenje na nevrijeme koje donosi obilne snjegove i jak vjetar.

Upozorenje je izdato za gornji dio Srednjeg zapada i region Velikih jezera, dok se istovremeno povećava opasnost od požara u centralnim dijelovima zemlje.

Zanimljivosti Snimak borbe mačke i zmije u BiH postao hit

Očekuje se da će najobilnije snježne padavine pogoditi oblasti Velikih jezera, gdje će pasti do 60 centimetara snijega, dok udari vjetra mogu prouzrokovati snježne nanose i smanjenu vidljivost, prenosi Ej-Bi-Si njuz.

Prema prognozi materorologa, martovska oluja će nastaviti da stvara suve i vjetrovite uslove na jugu Sjedinjenih Država, gdje su izdata upozorenja na požare.

U Nebraski se trenutno gase tri šumska požara, od kojih je najveći zahvatio više od 600.000 hektara zemlje u okruzima Moril i Artur, a u kome je u petak poginula najmanje jedna osoba, rekao je guverner te američke savezne države Džim Pilen.

Scena Nove informacije o stanju Zorice Brunclik: Vraća se u Pinkove zvezde?

U Nebraski je raspoređeno oko 30 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli u gašenju više šumskih požara, koji su zahvatili ukupno oko 2.330 kvadratnih kilometara.

Upozorenja na jak vjetar i na požare izdata su i za veći dio Novog Meksika i Teksas, dok su upozorenja na veliku mećavu izdata širom gornjeg dijela Srednjeg zapada, uključujući istočni dio Južne Dakote, južni dio Minesote, sjeverni dio Viskonsina, skoro cijelu Ajovu, gornji dio Mičigena i manje dijelove Nebraske i Ilinoisa.

Skoro 2.000 letova otkazano je juče zbog oluje, a većina poremećaja je bila na aerodromima na Srednjem zapadu.

Svijet Tramp: Vašington nema obavezu da pomaže Kijevu

Na Havajima je kiša nastavila da pada, izazivajući poplave poljoprivrednih površina i domaćinstava, dok su putevi zatvoreni.