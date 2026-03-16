Tramp: Vašington nema obavezu da pomaže Kijevu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države nemaju obavezu da pomažu saveznicima iz NATO-a u podršci Ukrajini.

"Imamo nešto što se zove NATO. Bili smo veoma ljubazni. Nismo morali da im pomažemo oko Ukrajine", rekao je Tramp u intervjuu za "Fajnenšl tajms".

On je dodao da je "Ukrajina je hiljadama kilometara daleko" i da su SAD već dovoljno pomogle.

Američki predsjednik je ranije rekao da Vašington želi prekid sukoba u Ukrajini i da je zainteresovan za saradnju sa Moskvom i Kijevom nakon završetka neprijateljstava.