U toku presretanje iranskih dronova i raketa u UAE, preusmjereni letovi u Dubaiju

16.03.2026

07:25

Напад на Дубаи
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata trenutno reaguje na dolazeće prijetnje raketama i dronovima iz Irana, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Ministarstvo je u objavi na platformi Iks navelo da su zvuci koji se trenutno čuju rezultat presretanja raketa i dronova od strane sistema protivvazdušne odbrane.

Aerodromi u Dubaiju objavili su da će neki letovi sa međunarodnog aerodroma u tom gradu biti preusmjereni, nakon što je napad dronom izazvao požar u blizini objekta, prenosi Al Džazira.

Navedeno je da će letovi biti preusmjereni na međunarodni aerodrom Al Maktum u Džebel Aliju, prenosi RTS.

Uprava civilnog vazduhoplovstva Dubaija prethodno je objavila da su letovi na međunarodnom aerodromu u Dubaiju, jednom od najprometnijih na svijetu, privremeno obustavljeni kao mjera predostrožnosti.

Požar, koji je nakon napada drona na aerodromu izbio na rezervoaru za gorivo, u međuvremenu je lokalizovan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

