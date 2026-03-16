U toku presretanje iranskih dronova i raketa u UAE, preusmjereni letovi u Dubaiju

Autor:ATV
16.03.2026
07:25
Komentari:0
Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata trenutno reaguje na dolazeće prijetnje raketama i dronovima iz Irana, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.
Ministarstvo je u objavi na platformi Iks navelo da su zvuci koji se trenutno čuju rezultat presretanja raketa i dronova od strane sistema protivvazdušne odbrane.
Aerodromi u Dubaiju objavili su da će neki letovi sa međunarodnog aerodroma u tom gradu biti preusmjereni, nakon što je napad dronom izazvao požar u blizini objekta, prenosi Al Džazira.
Navedeno je da će letovi biti preusmjereni na međunarodni aerodrom Al Maktum u Džebel Aliju, prenosi RTS.
Uprava civilnog vazduhoplovstva Dubaija prethodno je objavila da su letovi na međunarodnom aerodromu u Dubaiju, jednom od najprometnijih na svijetu, privremeno obustavljeni kao mjera predostrožnosti.
Požar, koji je nakon napada drona na aerodromu izbio na rezervoaru za gorivo, u međuvremenu je lokalizovan.
