Logo
Large banner

Varšava potresla Brisel: Moguć izlazak iz EU

Autor:

ATV

15.03.2026

19:42

Komentari:

0
Варшава потресла Брисел: Могућ излазак из ЕУ
Foto: ATV

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je na stvarnu prijetnju izlaska Poljske iz EU, a ta mogućnost već je dobila naziv "Poleksit".

Diskusije o "Poleksitu" pojačane su nakon što je poljski predsjednik Karol Navrocki u četvrtak stavio veto na zakon o kreditu za kupovinu oružja u okviru programa EU SAFE.

"`Poleksit` je danas stvarna prijetnja! To žele i Konfederativna stranka i većina u Stranci prava i pravde. Navrocki je njihov pokrovitelj", napisao je Tusk na "Iksu".

On je ocijenio da bi za Poljsku to bila katastrofa i dodao da će učiniti sve da to spriječi.

Evropska komisija je u januaru odobrila 44 milijarde evra za Poljsku u okviru kreditnog programa EU SAFE za nabavku oružja.

Nakon toga, poljski parlament je usvojio zakon kojim je Vladi dozvoljeno da realizuje taj kreditni program, prenosi "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Poljska

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner