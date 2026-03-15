Varšava potresla Brisel: Moguć izlazak iz EU

Autor:ATV
15.03.2026
19:42
Komentari:0
Poljski premijer Donald Tusk upozorio je na stvarnu prijetnju izlaska Poljske iz EU, a ta mogućnost već je dobila naziv "Poleksit".
Diskusije o "Poleksitu" pojačane su nakon što je poljski predsjednik Karol Navrocki u četvrtak stavio veto na zakon o kreditu za kupovinu oružja u okviru programa EU SAFE.
"`Poleksit` je danas stvarna prijetnja! To žele i Konfederativna stranka i većina u Stranci prava i pravde. Navrocki je njihov pokrovitelj", napisao je Tusk na "Iksu".
On je ocijenio da bi za Poljsku to bila katastrofa i dodao da će učiniti sve da to spriječi.
Evropska komisija je u januaru odobrila 44 milijarde evra za Poljsku u okviru kreditnog programa EU SAFE za nabavku oružja.
Nakon toga, poljski parlament je usvojio zakon kojim je Vladi dozvoljeno da realizuje taj kreditni program, prenosi "Srna".
