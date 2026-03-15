Italijanska vlada razmatra povratak nuklearnoj energiji nakon 40 godina

Vlada premijerke Italije Đorđe Meloni razmatra planove za ponovno pokretanje nuklearne energije u Italiji, gotovo četiri decenije nakon gašenja posljednjeg reaktora, kako bi smanjila visoke cijene energenata i ojačala posustalu ekonomiju, saznaje danas Blumberg od upućenih izvora.

Đorđa Meloni godinama predstavlja nuklearnu energiju kao jedno od mogućih rješenja za italijansku ekonomiju, a njena vlada sada razmatra konkretne korake za oživljavanje tehnologije koja je u toj zemlji zabranjena, naveli su izvori.

Gotovo 40 godina nakon što je Italija ugasila posljednji nuklearni reaktor, i 15 godina poslije neuspjelog pokušaja da se ta odluka preokrene, tim premijerke konsultuje stručnjake i vodi razgovore o načinima za ponovno pokretanje proizvodnje nuklearne energije, navode izvori upućeni u planove.

Prema tim navodima, italijanski zvaničnici putovali su u Kanadu kako bi razmotrili tehnološka rješenja, a razgovarali su i sa francuskim zvaničnicima o iskustvima njihove nuklearne industrije.

Italijanske energetske kompanije osnovale su i kompaniju za istraživanje i razvoj u oblasti nuklearne energije "Nuklitalija", koja treba da procijeni da li je atomska energija ekonomski isplativa u toj zemlji.

Prema navodima izvora, francuska nuklearna tehnologija mogla bi dobro da se uklopi sa italijanskim kompanijama koje već posluju u tom sektoru, prenio je Tanjug.

Prošle godine italijanska vlada usvojila je novi pravni okvir za ponovno uvođenje nuklearne energije, čime su postavljeni temelji za izradu nacionalnog strateškog plana do 2027. godine.

Taj potez predstavlja prvi konkretan korak ka ukidanju zabrane iz 1987. godine, koja je gotovo bila poništena 2011, prije nego što je nuklearna katastrofa u Fukušimi zaustavila inicijativu.