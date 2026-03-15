Orban: Potrebno obnoviti antiratni savez

SRNA

15.03.2026

15:47

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska mora da obnovi "antiratni savez" sklopljen na posljednjim izborima i da ostane izvan rata u Ukrajini, uz poruku da Budimpešta neće slati vojnike niti finansijsku pomoć u taj sukob.

Orban je u obraćanju pred okupljenim učesnicima "Marša mira" u Budimpešti naglasio da je Mađarska opstala kroz istoriju uprkos porazima i pritiscima od velikih sila i da će zemlja i sada sačuvati svoju nezavisnost.

- Mađarima ne treba objašnjavati šta je sloboda. Dovoljno je da udišemo vazduh i da znamo gdje stojimo. Sloboda ne može da se rodi iz mržnje i bijesa. Zato nikada nećemo dozvoliti da mržnja i bijes vladaju Mađarskom - rekao je Orban, a prenose mađarski mediji.

On je kritikovao politiku Brisela i ukazao da EU vrši pritisak na Budimpeštu i pokušava da utiče na unutrašnju politiku Mađarske.

- Nećemo dozvoliti da se ono što smo gradili 16 godina proda za briselske srebrnjake. Nećemo se odreći svog nacionalnog i hrišćanskog ustava, smanjenja troškova energije, dodatnih penzija ili sistema podrške porodici - naglasio je Orban.

Komentarišući međunarodnu situaciju, Orban je rekao da se rat približava Evropi i optužio Brisel da želi da produbi svoje vojno učešće u Ukrajini.

Orban je podvukao da Mađarska neće dozvoliti svojim vojnicima da učestvuju u ratu u Ukrajini.

Prema njegovim riječima, spoljni pritisak na Mađarsku dolazi i sa zapada i sa istoka, kroz pokušaje da se zemlji uskrate finansijska sredstva iz Brisela i snabdijevanje energijom iz Kijeva.

Učesnici "Marša mira" prošetali od budimske strane Margaretinog mosta do Košutovog trga, gdje je Orban održao govor povodom obilježavanja godišnjice početka revolucije i borbe za slobodu 1848. godine.

