Novi alati vještačke inteligencije mogu da prepoznaju rizik od partnerskog nasilja

Naučnici u SAD razvili su alat sa vještačkom inteligencijom koji može da pomogne ljekarima da identifikuju pacijente kod kojih postoji rizik od partnerskog nasilja, i to godinama prije nego što žrtve potraže pomoć, prenose danas mediji.

Istraživači su obučili model vještačke inteligenijcije da prikuplja podatke o pacijentima tokom njihovih posjeta ljekarima, a studija je objavljena u časopistu "Nature".

Svijet Sijarto: Dok je Orban premijer, nema podrške članstvu Ukrajine u EU

Kako pokazuje izvještaj Evropske komisije, 18 procenata žena reklo je 2021. godine da su doživele fizičko ili seksualno nasilje od strane svog partnera.

Trenutni skrining u vezi sa porodičnim nasiljem u bolnicama obično se zasniva na tome da ljekari postavljaju pacijentima pitanja o njihovoj bezbjednosti kod kuće.

Mnoge žrtve, međutim, ne otkrivaju zlostavljanje zbog straha, stigme ili zabrinutosti za bezbjednost, što dovodi do toga da slučajevi često ostaju neotkriveni.

Scena Potresan detalj: Zašto su na kovčegu Dragana Lazića bili plavi peškiri

Istraživački tim je koristio podatke prikupljene tokom nekoliko godina ljekarske evidencije kako bi napravio tri različita sistema vještačke inteligencije da bi testirao koliko dobro tehnologija može da identifikuje osobe izložene riziku, prenosi Juronjuz.

Jedan od njih se pokazao najtačnijim, a pravilno je identifikovao rizik od partnerskog nasilja u 88 odsto slučajeva.

VI alat je takođe bio u stanju da označi potencijalno zlostavljanje više od tri godine prije nego što su mnoge pacijentkinje kasnije ušle u bolničke programe za žrtve porodičnog nasilja.

"Ovaj alat za podršku kliničkom odlučivanju mogao bi da ima značajan uticaj na predviđanje i prevenciju nasilja u intimnim partnerskim odnosima", rekao je zvaničnik Nacionalnog instituta za zdravlje SAD, Ći Duan, prenio je Tanjug.

Republika Srpska Proljećna sjetva u Srpskoj: Kukuruz dominira na 128.000 hektara

Kako se navodi, ova tehnologija ne dijagnostifikuje zlostavljanje, niti primorava pacijente da otkrivaju informacije, već pruža signal koji može da pomogne ljekarima da pažljivo pristupe temi i ponude podršku ako je potrebno.

"Naš rad predstavlja pomak ka ranijem prepoznavanju rizika koristeći informacije koje su već prisutne u zdravstvenim podacima", rekao je vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Harvard Barti Kurana.

Hronika Na mrežama kruži jeziva poruka žene koja je pretučena na ulici: ''Godinama me tuče pred malom djecom''

Istraživači su naveli da planiraju da integrišu novu tehnologiju u sisteme elektronskih medicinskih kartona kako bi bolnice mogle da dobijaju procjene u realnom vremenu tokom rada sa pacijentima.