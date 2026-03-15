Novi alati vještačke inteligencije mogu da prepoznaju rizik od partnerskog nasilja

Izvor:

SRNA

15.03.2026

15:23

Нови алати вјештачке интелигенције могу да препознају ризик од партнерског насиља
Foto: Pexel/Placidplace

Naučnici u SAD razvili su alat sa vještačkom inteligencijom koji može da pomogne ljekarima da identifikuju pacijente kod kojih postoji rizik od partnerskog nasilja, i to godinama prije nego što žrtve potraže pomoć, prenose danas mediji.

Istraživači su obučili model vještačke inteligenijcije da prikuplja podatke o pacijentima tokom njihovih posjeta ljekarima, a studija je objavljena u časopistu "Nature".

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Dok je Orban premijer, nema podrške članstvu Ukrajine u EU

Kako pokazuje izvještaj Evropske komisije, 18 procenata žena reklo je 2021. godine da su doživele fizičko ili seksualno nasilje od strane svog partnera.

Trenutni skrining u vezi sa porodičnim nasiljem u bolnicama obično se zasniva na tome da ljekari postavljaju pacijentima pitanja o njihovoj bezbjednosti kod kuće.

Mnoge žrtve, međutim, ne otkrivaju zlostavljanje zbog straha, stigme ili zabrinutosti za bezbjednost, što dovodi do toga da slučajevi često ostaju neotkriveni.

Драган Лазић

Scena

Potresan detalj: Zašto su na kovčegu Dragana Lazića bili plavi peškiri

Istraživački tim je koristio podatke prikupljene tokom nekoliko godina ljekarske evidencije kako bi napravio tri različita sistema vještačke inteligencije da bi testirao koliko dobro tehnologija može da identifikuje osobe izložene riziku, prenosi Juronjuz.

Jedan od njih se pokazao najtačnijim, a pravilno je identifikovao rizik od partnerskog nasilja u 88 odsto slučajeva.

VI alat je takođe bio u stanju da označi potencijalno zlostavljanje više od tri godine prije nego što su mnoge pacijentkinje kasnije ušle u bolničke programe za žrtve porodičnog nasilja.

"Ovaj alat za podršku kliničkom odlučivanju mogao bi da ima značajan uticaj na predviđanje i prevenciju nasilja u intimnim partnerskim odnosima", rekao je zvaničnik Nacionalnog instituta za zdravlje SAD, Ći Duan, prenio je Tanjug.

илу-кукуруз-13092025

Republika Srpska

Proljećna sjetva u Srpskoj: Kukuruz dominira na 128.000 hektara

Kako se navodi, ova tehnologija ne dijagnostifikuje zlostavljanje, niti primorava pacijente da otkrivaju informacije, već pruža signal koji može da pomogne ljekarima da pažljivo pristupe temi i ponude podršku ako je potrebno.

"Naš rad predstavlja pomak ka ranijem prepoznavanju rizika koristeći informacije koje su već prisutne u zdravstvenim podacima", rekao je vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Harvard Barti Kurana.

Полиција Србија

Hronika

Na mrežama kruži jeziva poruka žene koja je pretučena na ulici: ''Godinama me tuče pred malom djecom''

Istraživači su naveli da planiraju da integrišu novu tehnologiju u sisteme elektronskih medicinskih kartona kako bi bolnice mogle da dobijaju procjene u realnom vremenu tokom rada sa pacijentima.

Pročitajte više

Градишка гранични прелаз

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

3 h

0
Извучен сом из Билећког језера

Gradovi i opštine

Iz Bilećkog jezera izvučen som dug 2.5 metara i težak 90 kilograma

3 h

0
Пас кангал

Srbija

Pas ušetao u dvorište i krvnički ščepao dijete (4) za nogu

4 h

1
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

4 h

0

Više iz rubrike

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

Nauka i tehnologija

Mislite da su vam poruke tajne? Velika zabluda o zaštiti na mrežama

5 h

0
свемир, звијезде

Nauka i tehnologija

Zemlju pogodila prva velika magnetna oluja

1 d

0
Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

Nauka i tehnologija

Evo zašto nikada ne biste trebali držati telefon na kuhinjskoj ploči dok kuvate

1 d

0
Слушалице телефон

Nauka i tehnologija

Ozbiljno upozorenje za korisnike Andorida: Vaš telefon može biti hakovan za 45 sekundi

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

18

33

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

18

19

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

18

17

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

18

14

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

