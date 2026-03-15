Mislite da su vam poruke tajne? Velika zabluda o zaštiti na mrežama

Fraza o enkripciji od kraja do kraja postala je najčešći marketinški trik kojim nas ubjeđuju da su naše poruke na aplikacijama kao što je Vocap potpuno bezbijedne.

Većina korisnika vjeruje da niko, pa ni same kompanije ili vlade, ne mogu da vide njihov sadržaj. Ipak, istina je mnogo složenija jer ova zaštita ima ozbiljne propuste koje većina ljudi potpuno zanemaruje.

Gdje prestaje vaša privatnost?

Glavni problem je u tome što enkripcija štiti poruku samo dok ona putuje internetom od vas do primaoca. Čim poruka stigne na telefon osobe kojoj ste pisali, ona postaje potpuno nezaštićena. Ako neko ukrade telefon vašem prijatelju ili on odluči da uslika vaš razgovor, nikakva tehnologija vas ne može spasiti. Takođe, kompanije poput Mete i dalje skupljaju vaše metapodatke, što znači da znaju s kim pričate, koliko često i sa koje lokacije.

Svijet Izraelski ministar spoljnih poslova otkrio da li će biti pregovora sa Iranom

Još jedna velika opasnost su rezervne kopije (backaps) na Google Drive ili ikloud servisima. Često se dešava da su same poruke zaključane, ali da njihove kopije u oblaku nemaju istu vrstu zaštite. To znači da hakeri ili provajderi mogu pristupiti vašim starim razgovorima čak i ako je aplikacija na papiru sigurna. Na primjer, na Vocapu morate ručno uključiti opciju za šifrovane rezervne kopije da biste bili zaštićeni.

Da li su aplikacije poput Telegrama zaista sigurne?

Mnogi korisnici prelaze na Telegram vjerujući da je on sigurniji, ali to je jedna od najvećih zabluda u svijetu tehnologije. Kod ove aplikacije poruke su zaštićene samo između vašeg telefona i njihovog servera, gdje se čuvaju u vidljivom obliku. Da biste imali pravu zaštitu od kraja do kraja na Telegramu, morate posebno pokrenuti tajni čet, što skoro niko ne radi.

Iako je enkripcija neophodna i podiže nivo bezbednosti, ona nije čarobni štit koji vas čini nevidljivim. Da biste zaista bili sigurni, morate kombinovati tehnologiju sa ličnim oprezom i provjerom svih podešavanja privatnosti. Zapamtite da onog trenutka kada kliknete na dugme pošalji, kontrola nad tom porukom više nije isključivo u vašim rukama, prenosi Telegraf.