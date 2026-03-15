Preležali ste težak kovid ili grip? Ove infekcije mogu da otvore put ka raku pluća

Studija sugeriše da ozbiljne respiratorne infekcije mogu stvoriti uslove u plućima koji pogoduju razvoju raka, čak i mjesecima ili godinama nakon oporavka.

Istraživači iz Centra za imunološka istraživanja „Beirn B. Carter“ i Univerzitetskog centra za rak u Virdžiniji otkrili su da teške virusne infekcije mogu da promijene način na koji funkcionišu imune ćelije u plućima. Te promjene ostavljaju dugotrajnu upalu i stvaraju okruženje koje olakšava rast tumora.

"Težak kovid ili grip mogu ostaviti pluća u dugotrajnom upalnom stanju koje olakšava nastanak raka", objasnio je jedan od autora studije, imunolog dr Đie Sun sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Virdžinije.

U eksperimentima na životinjama naučnici su primjetili da su miševi koji su imali tešku infekciju pluća kasnije češće razvijali tumore i imali veći rizik od smrti zbog raka. Analiza medicinskih podataka kod ljudi pokazala je sličan obrazac: osobe koje su bile hospitalizovane zbog kovida imale su veći broj kasnijih dijagnoza raka pluća.

Ključ je u imunitetu

Naučnici smatraju da je ključ u promjenama koje infekcija izaziva u imunom sistemu. Tokom teške upale dolazi do „reprogramiranja“ imunih ćelija u plućima, poput neutrofila i makrofaga, koje tada umesto zaštite mogu da stvore okruženje pogodno za razvoj tumora.

Ipak, istraživači ističu i ohrabrujuću vijest: vakcinacija protiv kovida i gripa može spriječiti mnoge od ovih štetnih promjena u plućima.

Zbog ovih nalaza stručnjaci preporučuju da ljekari obrate posebnu pažnju na pacijente koji su preležali teške respiratorne infekcije, posebno one koji su bili hospitalizovani. Redovno praćenje moglo bi da pomogne da se eventualni rak pluća otkrije ranije, kada je liječenje uspješnije.

Rak pluća i dalje je jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u svijetu, kao i kod nas, pa naučnici vjeruju da bi ovakva saznanja mogla da pomognu u ranijem otkrivanju i boljoj prevenciji bolesti, prenosi Kurir.