Nutricionista otkriva: Evo šta vam se dogodi kada jedete bijeli sloj narandže

Mnogi ljudi prilikom guljenja narandže uklanjaju bijeli sloj koji se nalazi između kore i same pulpe.

Taj dio često završi u otpadu jer ima gorak okus i ne izgleda posebno privlačno. No stručnjaci upozoravaju da se upravo u tom dijelu krije velik broj korisnih hranjivih tvari koje bi mogle imati pozitivan učinak na zdravlje.

Šta je zapravo bijela srž?

Bijeli sloj ispod kore i između kriški narandže naziva se albedo ili srž. On čini otprilike četvrtinu ploda i sastoji se ponajprije od vlakana poput celuloze i pektina. Ovaj dio ne nalazi se samo u narandžama nego i u drugim agrumima, poput limun, limeta, grejp i pomelo.

Iako je tekstura tog sloja spužvasta, a okus često blago gorak, nutricionisti ističu da upravo u njemu može biti koncentrisano mnogo vrijednih hranjivih tvari.

Zašto ga je dobro pojesti?

Prema riječima dijetetičarke Averi Zenker, bijeli dio agruma često sadrži više hranjivih tvari nego sama sočna pulpa. Jedenjem tog sloja unosimo dodatna vlakna, vitamin C i niz antioksidansa.

Srž sadrži i topiva i netopiva vlakna. Netopljiva vlakna pomažu radu probavnog sistema i podstiču redovnu probavu, dok topiva vlakna, poput pektina, mogu pomoći u snižavanju holesterola i regulaciji nivoa šećera u krvi jer usporavaju apsorpciju glukoze.

Antioksidansi važni za zdravlje

Bijeli sloj bogat je flavonoidima poput hesperidin te karotenoidima poput beta karoten. Ovi spojevi poznati su po antioksidativnim i protuupalnim svojstvima.

Hesperidin se povezuje s boljim zdravljem srca i krvnih sudova, dok beta-karoten može pomoći u zaštiti vida i smanjiti rizik od nekih bolesti. Osim toga, srž sadrži i vitamin C te kalij, koji pridonose jačanju imuniteta i regulaciji krvnog pritiska.

Jedini nedostatak – gorak okus

Razlog zbog kojeg mnogi ljudi izbjegavaju ovaj dio narandže je gorčina, koja se posebno osjeti u kombinaciji sa slatkom pulpom ploda. Stručnjaci takođe napominju da se pesticidi često mogu zadržavati u kori i bijelom sloju agruma, pa je važno plod dobro oprati prije konzumacije.

Nutricionisti naglašavaju da i bez tog sloja narandža ostaje vrlo zdravo voće. Međutim, ako vam gorčina ne smeta, konzumiranje bijele srži može biti jednostavan način da iz iste narandže dobijete više vlakana, antioksidansa i vitamina, prenosi Klik.hr.