Oprez: Mnogi stariji od 50 godina imaju navike koje oštećuju mozak

Kako starimo i ulazimo u 50. i 60. godine, svakodnevne navike mogu imati velik uticaj na zdravlje mozga.

Neurolog Rudolf E. Tanzi upozorava da neke rutine i navike mogu štetiti kognitivnim sposobnostima i povećati rizik od neurodegenerativnih bolesti.

Mnoge od tih navika s vremenom su postale društveno prihvaćene i smatraju se dijelom uobičajenog načina života. Upravo zato mnogi ne primjećuju njihov dugoročni učinak na mozak.

Prema Tanziju, ovo su navike koje mnogi stariji od 50 godina i dalje praktuju, a koje štete zdravlju mozga.

Rad duži od osam sati dnevno

Mnogi ljudi redovno rade duže od standardnih osam sati, što može povećati nivo stresa i iscrpljenosti. Dugotrajni pritisak i sjedilački način života mogu negativno uticati na kognitivno zdravlje.

Psiholog dr. Šerie Bourg Karter objašnjava:

"Izgaranje je stanje hroničnog stresa koje dovodi do iscrpljenosti, otuđenosti i osjećaja neučinkovitosti".

Stručnjaci zato preporučuju redovne kratke pauze, kretanje i vrijeme provedeno na otvorenom, piše YourTango, prenosi Indeks.

Društvena povučenost

Redovni kontakt s drugim ljudima važan je za zdravlje mozga. Socijalna izolacija povećava psihosocijalni stres i povezuje se s većim rizikom od srčanih i neuroloških bolesti. Usamljenost je takođe povezana s većim rizikom od tjeskobe, depresije i smanjene kognitivne funkcije.

Dr. Tanzi naglašava važnost smislenih odnosa i redovne komunikacije s ljudima do kojih nam je stalo.

Previše vremena ispred ekrana

Mnogi veći dio dana provode ispred ekrana, a na isti način se često i opuštaju. Takva navika može narušiti san, koji je ključan za pravilno funkcionisanje mozga.

Čak i manjak sna može smanjiti fokus, budnost i koncentraciju.

Socijalni radnik Brok Hansen ističe da se "zdrava interakcija s prijateljima" isplati truda te da je druženje u stvarnom svijetu jedan od najjednostavnijih načina zaštite kognitivnog zdravlja.

Neprestano forsiranje i stalna žurba

Kultura stalne produktivnosti i jurnjave za uspjehom može dovesti do hroničnog stresa. Takav način života dodatno opterećuje organizam i može negativno uticati na zdravlje mozga.

Jedna je studija pokazala da kronični stres i povišen nivo kortizola povećavaju osjetljivost na Alchajmerovu bolest.