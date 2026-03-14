Bolesti koje se često nasljeđuju: Ako su ih imali vaši roditelji, vjerovatno ćete ih imati i vi

Iako su brojna zdravstvena stanja posljedica načina života ili jednostavno loše sreće, genetika igra ključnu ulogu u sklonosti ka određenim bolestima. Ako su vaši roditelji ili bake i djedovi imali neku bolest, postoji veća vjerovatnoća da ćete je i vi razviti. To, naravno, ne znači da je oboljenje neizbježno, ali ukazuje na povišen rizik.

Doktorka Kler Grejndžer izdvojila je tri česta stanja na koja genetika značajno utiče.

Dijabetes

Postoje dva tipa dijabetesa. Dok je tip 1 autoimuna bolest, tip 2 se povezuje sa načinom života, ali i sa genetikom.

"Dijabetes tipa 2 jedno je od najčešćih stanja sa nasljednom komponentom. Iako faktori poput ishrane, tjelesne težine i fizičke aktivnosti imaju značajnu ulogu, genetika može povećati sklonost ka obolijevanju", objasnila je dr Grejndžer.

"To ne znači da je bolest neizbježna, ali ukazuje na to da bi trebalo da budete proaktivni: da redovno idete na ljekarske preglede, održavate zdravu tjelesnu težinu i pratite simptome poput pojačane žeđi, umora ili učestalog mokrenja", dodala je.

Astma

Astma je često stanje koje utiče na disajne puteve, izazivajući stezanje u grudima, kašalj i otežano disanje, a težina simptoma može varirati od blagih do veoma teških.

"Astma je još jedno stanje koje se često javlja u porodicama", rekla je dr Grejndžer. "Istraživanja pokazuju da postoji veća vjerovatnoća da će djeca razviti astmu ako od nje boluje jedan ili oba roditelja. Astma ima snažnu genetsku komponentu."

Genetika ne utiče samo na astmu. "Ako vaši roditelji imaju astmu, polensku kijavicu ili ekcem, mogli biste i vi biti skloniji razvoju disajnih ili alergijskih bolesti. Rana dijagnoza i odgovarajući plan liječenja mogu značajno poboljšati kvalitet života", objasnila je ljekarka.

Akne

Iako se često misli da su akne problem isključivo tinejdžerskog doba, one se mogu nastaviti i u odraslom periodu. Na njihovu pojavu utiču ishrana i način života, ali i genetika.

"Akne se često smatraju samo prolaznom fazom u adolescenciji, ali genetika može igrati značajnu ulogu u tome ko će ih razviti i koliko će stanje biti ozbiljno", rekla je dr Grejndžer, prenosi Indeks.

"Mnogi ne znaju da se akne mogu naslijediti. Ako su vaši roditelji imali uporne akne ili su se sa njima borili i u odraslom dobu, veća je vjerovatnoća da ćete ih imati i vi. Genetika može uticati na sve – od proizvodnje sebuma do načina na koji koža reaguje na bakterije i upale", zaključila je.