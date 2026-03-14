Logo
Large banner

Darko Lazić nakon sahrane brata objavio emotivan snimak : ''Mili moj..''

Autor:

ATV

14.03.2026

13:33

Komentari:

0
Foto: Youtube/ Republika Hronika

Pjevač Darko Lazić juče, 13. marta, ispratio je svog brata Dragana Lazića na vječni počinak, nakon što je mlađi Lazić tragično nastradao 11. marta u saobraćajnoj nesreći vozeći motocikl blizu Šapca.

Porodica Lazić i prijatelji preplavljeni su tugom zbog ovog preranog gubitka.

Dragan je važio za talentovanog pjevača, poznatog po osmijehu i dobroti koju je širio oko sebe.

Darko se oglasio nakon sahrane i na Instagramu podijelio emotivan snimak Dragana kako pjeva.

Svaka riječ i ton na snimku odjekivali su njegovom dušom, a emocije su bile neizmjerne.

- Mili moj - napisao je Darko kratko uz snimak.

Iako se Dragan bavio muzikom, nikada se nije eksponirao u medijima, nastupajući uglavnom na privatnim proslavama i lokalnim događajima.

Jedna njegova velika želja, da snimi duet sa rođenim bratom Darkom, ostala je, nažalost, neostvarena.

Podsetimo, tragično preminuli pjevač stradao je na motoru kada mu je put presjekao automobil marke "citroen" kod Šapca. Na putu do bolnice podlegao je povredama, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

15

10

15

01

15

00

14

54

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner