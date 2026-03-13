Prvo pojavljivanje Milice Todorović u javnosti nakon porođaja: Evo šta je poručila prisutnima

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije nešto više od mjesec dana, a večeras se ponovo pojavila pred publikom, i to kao specijalni gost na koncertu pjevačice Indira Levak.

Milica je na scenu izašla tip-top sređena, a publika ju je dočekala velikim aplauzom.

Vidno raspoložena, pjevačica se obratila prisutnima i poručila da joj se ispunila velika želja:

"Moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam tvoj gost večeras, ispunila mi se želja da budem sa tobom na sceni" - rekla je Milica Todorović.

Jaka poruka Milice Todorović

Podsjetimo, pevačica Milica Todorović se nedavno oglasila se sada na društvenim mrežama i podijelila snažnu poruku vjere i ohrabrenja koja je mnoge dirnula.

"Ne opterećuj sebe previše. Bog te gleda. Zna kroz šta prolaziš. Zna da si umorna. Zna da si dala sve od sebe. Zna da si zbunjena zbog budućnosti. I pored svega ti ideš dalje. Nisi odustala i Bog se tome raduje", prenosi Kurir.

"Ti si snažna žena; prošla si kroz svaku oluju i ostala uspravna. Plakala si noćima, ali ti je Bog dao snagu da ponovo ustaneš. Ono što je trebalo da te slomi, učinilo te je jačom i zato mu zahvaljuješ" - stajalo je u objavi Milice Todorović ove riječi, sa kojim se očigledno poistovjetila.