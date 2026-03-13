Sutra slavimo Prepodobnomučenicu Edvokiju: Ovu molitvu svaki vjernik treba da izgovori

13.03.2026

21:06

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vjernici 14. marta slave i obilježavaju Svetu Prepodobnomučenicu Evdokiju, svetiteljku koja se molitvama borila za spasenje duša, posebno onih koji, kako se navodi u spisima SPC, stradaju od bludne strasti. Prepodobnomučenica Evdokija je živjela u Iliopolju gradu Feničanskom za vrijeme carovanja Trajanova.

Najprije velika razvratnica, a potom pokajnica, isposnica i najzad mučenica. Razvratom je bila sabrala ogromno bogatstvo.

Preokret u njenom životu napravio je, Promislom Božjim, neki stari monah German, i to nehotično. Došav poslom u grad, on odsjedne kod jednog hrišćanina, čija se kuća dodirivala sa kućom ove Evdokije. Kada je on noću počeo po običaju monaškom čitati Psaltir i neku knjigu o Strašnome Sudu, Evdokija ga čuje i s pažnjom stane osluškivati njegove riječi sve do kraja. Strah i užas obuzme je, tako da je ostala budna do svanuća.

A čim svane, ona pošalje sluge da umole toga monaha da dođe k njoj. German dođe, i među njima se otpočne dug razgovor o onome što je starac monah prošle noći čitao, i uopšte o vjeri i spasenju.

Rezultat tih razgovora bude da Evdokija zamoli mjesnog episkopa da je krsti. Poslije krštenja ona predade sve svoje imanje crkvi, da se razda siromasima, otpusti svoje sluge i robove, a ona se povuče u neki ženski manastir.

I tako se odlučno posveti sva monaškom životu, poslušanju, trpljenju, bdijenju, molitvi i postu, da bude poslije trinaest mjeseci izabrana za igumaniju. Prožive u manastiru pedeset šest godina, i udostoji se pred Bogom da joj Bog dade toliku blagodat, te i mrtve vaskrsavaše. Kada nasta gonjenje hrišćana od nekoga kneza Vikentija, sveta Evdokija bi posječena mačem.

Molitva svetoj prepodobnomučenici Evdokiji

Tebi Bogom izabranoj od roda samarjanskoga i pozvanoj iz bezdana pogibelji u ogradu Svete Crkve Njegove, na svečanost prvorođenih čija su imena zapisana na Nebesima, prepodobnomučenice Evdokija, uznosimo pohvalni pjesmopoj, jer mnogo može molitva pravednice pred milosrđem Svevišnjega, pa i od svake nevolje da spase one koji ti kliču: Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

Angelski činovi i duše pravednika na Nebesima raduju se radošću velikom zbog jednoga grešnika koji se kaje – po istinitoj riječi Gospodnjoj. I mi, zemnorodni, gledajući kako si i ti iz dubine bezakonja na put spasenja natprirodno izvedena Evdokija predivna, radujemo se, i Gospodu blagodareći, pohvalno ti kličemo:

Raduj se, jer Bog čudo milosrđa Svoga kroz tebe objavi! Raduj se, jer si čudesnu silu dobrote Hristove na sebi pokazala! Raduj se, iz tame grehovne na divnu svjetlost Jevanđelja pozvana!

Raduj se, jer si iz kala slasti velijarovih rajske sladosti dostigla! Raduj se, jer se moliš za naše obraćenje od zlih dela! Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naši, prenosi Ona.

Gusti dim se nadvio nad Novim Sadom zbog velikog požara

Filmska pljačka zlatare: Lopovi za 70 sekundi ukrali nakit vrijedan 1,7 miliona dolara

Koliko godina ima Irena Radulović, Jodžirova žena

Iran dozvolio prolaz kroz Ormuski moreuz za dva indijska tankera

Loto rezultati 21. kola: Ovo su izvučeni brojevi

Hapšenja i zabrane: Nema kraja mukama vozačima iz BiH

Otvorene prijave za banjsku rehabilitaciju: Oglasilo se Ministarstvo

Pumpaši u Srpskoj papreno kažnjeni: Desetine njih nisu poštovali ograničenje marži

