Koliko godina ima Irena Radulović, Jodžirova žena

Novinarka Irena i Jodžir u centru pažnje su se našli nakon što su se pojavile informacije da se razvode zbog njenih navodnih eksplicitnih fotografija.

Njih dvoje su to ubrzo sve demantovali, ali par ipak privlači veliku pažnju javnosti.

Koliko godina ima Irena?

Mnogi su se usred ovih priča zapitali koliko Irena ima godina.

Ona je jednom prilikom, 2024. godine, otkrila da puni 38.

S obzirom da je tada bio septembar, to znači da Irena sada ima 39 godina.

Oglasio se Jodžir

Influenser Jovan Radulović Jodžir oglasio se u prenosu uživo gdje je progovorio o navodima da se razvodi od novinarke Irene Radulović, a sa njim se uključila i ona.

On je odgovarao o navodima da im je pukao brak zbog njene intimne slike koja kruži na mrežama.

"Ajde sad uspite da lajete, krenite da lajete sad", rekla je Irena.

"Oprostio si joj opet", napisao im je jedan od korisnika, a Irena se nadovezala:

"I opet će", dodala je ona.

Jodžir je objasnio kako je njegovo oglašavanje o navodnom razvodu od supruge Irene bilo smišljeno kako bi se privukla pažnja javnosti kako bi govorio o temi zloupotrijebljene Irenine fotografije.

"Cijeli život vi živite moj život i tako će biti do kraja života, jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život", započeo je Jodžir.

On je zatim objasnio kako je nastala čitava drama oko Irenine fotografije koja je iskorištena kako bi naudili njemu i njegovoj porodici.

"Jedino gdje nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovdje. Kako se niste sjetili da ubacite njenu sliku u ovom ovdje stanu? Ovako, sjedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Poslije moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan", ispričao je on bijesno.

Napustila Crnu Goru

Novinarka Irena Radulović, žena influensera Jovana Radulovića Jodžira, napustila je Crnu Goru, što je otkrila na društvenim mrežama.

Ona je ovo učinila nakon navodne afere sa intimnom slikom, o čemu se naširoko priča.

Ona se sada oglasila i otkrila da je napustila Crnu Goru i da se trenutno nalazi u srpskoj prijestonici.

Jodžirova žena je na Instagramu podijelila sliku iz Beograda i pokazala kako uživa i ne mari za haos koji je nastao na mrežama.

Uz sliku je objavila i pjesmu Dina Merlina "Kad sve ovo bude juče", a njena poruka je mnoge zaintrigirala.