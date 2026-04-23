Djevojčica Eldina Dervišević nestala u Sloveniji

Djevojčica Eldina Dervišević nestala je juče, 22. aprila, u Sloveniji, a iz policije su danas poslali obavještenje o slučaju te pozvali javnost u pomoć.

"Policija Celja je obaviještena da se od 22. aprila 2026. godine vodi kao nestala maloljetna Eldina Dervišević iz Topolšice, koja se tog dana nije vratila s nastave", naveli su iz policije i dodali:

"Nestala osoba je srednje građe, ima smeđe oči i dugu tamnu kosu. Odjevena je u sivi donji dio trenerke, bijelu majicu i crnu jaknu. Na nogama ima bijele patike".

Mole se svi koji su primijetili nestalu osobu ili znaju bilo šta o njenom nestanku da obavijeste Policijsku stanicu Velenje (telefon 03 898 61 00) ili najbližu policijsku stanicu, ili pozovu telefonski broj 113 ili anonimni telefonski broj policije 080-1200.