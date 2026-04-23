Logo
Large banner

Djevojčica Eldina Dervišević nestala u Sloveniji

Autor:

ATV
23.04.2026 16:54

Komentari:

0
Елдина Дервишевић, дјевојчица нестала у Словенији
Foto: Policija Slovenije

Djevojčica Eldina Dervišević nestala je juče, 22. aprila, u Sloveniji, a iz policije su danas poslali obavještenje o slučaju te pozvali javnost u pomoć.

"Policija Celja je obaviještena da se od 22. aprila 2026. godine vodi kao nestala maloljetna Eldina Dervišević iz Topolšice, koja se tog dana nije vratila s nastave", naveli su iz policije i dodali:

"Nestala osoba je srednje građe, ima smeđe oči i dugu tamnu kosu. Odjevena je u sivi donji dio trenerke, bijelu majicu i crnu jaknu. Na nogama ima bijele patike".

Фудбал

Region

Haos usred meča: Urušio se dio tribina, ima povrijeđenih

Mole se svi koji su primijetili nestalu osobu ili znaju bilo šta o njenom nestanku da obavijeste Policijsku stanicu Velenje (telefon 03 898 61 00) ili najbližu policijsku stanicu, ili pozovu telefonski broj 113 ili anonimni telefonski broj policije 080-1200.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nestanak

Slovenija

Eldina Dervišević

potraga

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Užas u BiH: Maloljetnih uhapšen zbog silovanja, druga osoba zbog ubistva i pokušaja ubistva

2 h

0
Седморки из предмета ''Волан'' укупно 24 године робије

Hronika

Sedmorki iz predmeta ''Volan'' ukupno 24 godine robije

2 h

0
Злочин који је шокирао јавност: Убио оца, искасапио његово тијело и дијелове бацао у ВЦ шољу

Svijet

Zločin koji je šokirao javnost: Ubio oca, iskasapio njegovo tijelo i dijelove bacao u VC šolju

2 h

0
Кристијан Шмит излази из аута и хода.

BiH

''Kristijan Šmit napušta BiH''

2 h

0

Više iz rubrike

Голман шута фудбалску лопту на фудбалском стадиону.

Region

Haos usred meča: Urušio se dio tribina, ima povrijeđenih

2 h

0
Застава Црна Гора

Region

Policija sa dugim cijevima na ulicama crnogorskog grada

3 h

0
Вандализована православна црква у Загребу!

Region

Vandalizovana pravoslavna crkva u Zagrebu!

9 h

4
полиција Хрватска

Region

Užas u Hrvatskoj: Muškarac (34) seksualno zlostavljao i iskorištavao djecu

20 h

0

  • Najnovije

18

39

Lažno se predstavljao kao hirurg: Za navodne operacije uzeo više od 100.000 evra

18

28

Ugroženi pasoši širom Evrope zbog sajber napada

18

27

Laktaši: Svečana akademija povodom Dana grada

18

11

U maju će se za ova tri znaka pare lijepiti kao magnet

17

59

Jezivi detalji likvidacije Ilije Krstića: Škaljarci ga zazidali

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner