Policija sa dugim cijevima na ulicama crnogorskog grada

23.04.2026 15:11

Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Pojačano prisustvo policije sa dugim cijevima na ulicama Berana rezultat je procjene bezbjednosnog rizika, uključujući mogućnost terorističkih aktivnosti, rekao je načelnik Odjeljenja bezbjednosti Željko Babović.

Odgovarajući na pitanja odbornika u lokalnom parlamentu, Babović je rekao da je dodatni oprez naložio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, pozivajući se na obavještajne podatke povezane sa krizom na Bliskom istoku.

Слободан Батјаревић Цобе

Scena

Pjevač primio prijetnje po život: ''Da spremiš cijelu kasu ili živ nećeš izaći''

- Postoji rizik od eskalacije radikalnih sukoba i moramo biti spremni. Ne možemo čekati da se desi napad pa da tek tada reagujemo - poručio je Babović.

Uprkos tome, on tvrdi da je bezbjednosna situacija u Beranama stabilna.

(SRNA)

Pročitajte više

Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.

Scena

Pjevač primio prijetnje po život: ''Da spremiš cijelu kasu ili živ nećeš izaći''

49 min

0
Нестао Слађан Ћорић

Društvo

Nestao Slađan Ćorić iz Bijeljine, policija moli za pomoć

50 min

0
Америчка војска искрцала се и заплијенила танкер повезан с превозом иранске нафте

Svijet

Američka vojska presrela tanker s iranskom naftom koji je krenuo prema Kini

1 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран упознао је данас групу дипломаца са Харварда и Станфорда о уставној позицији Републике Српске, сложености уставног система и политичкој ситуацији у БиХ.

Republika Srpska

Predsjednik Karan upoznao diplomce sa Harvarda i Stanforda o ustavnoj poziciji Srpske

1 h

2

Više iz rubrike

Вандализована православна црква у Загребу!

Region

Vandalizovana pravoslavna crkva u Zagrebu!

7 h

4
полиција Хрватска

Region

Užas u Hrvatskoj: Muškarac (34) seksualno zlostavljao i iskorištavao djecu

17 h

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Region

Iranska nacionalna garda zaustavila brod na kojem su četiri crnogorska pomorca

19 h

0
Мигена Салихи наставница која је преминула након што је родила близанкиње.

Region

Ovo je mlada nastavnica koja je preminula nakon što je rodila blizankinje

20 h

0

  • Najnovije

15

50

Visoka peć Nove željezare prestala sa radom

15

48

Bitno: Nadarena i natprosječno inteligentna djeca

15

47

Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

15

47

Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

15

43

Narod priča: Porodica Đurđević

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner