Policija sa dugim cijevima na ulicama crnogorskog grada

Pojačano prisustvo policije sa dugim cijevima na ulicama Berana rezultat je procjene bezbjednosnog rizika, uključujući mogućnost terorističkih aktivnosti, rekao je načelnik Odjeljenja bezbjednosti Željko Babović.

Odgovarajući na pitanja odbornika u lokalnom parlamentu, Babović je rekao da je dodatni oprez naložio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, pozivajući se na obavještajne podatke povezane sa krizom na Bliskom istoku.

Scena Pjevač primio prijetnje po život: ''Da spremiš cijelu kasu ili živ nećeš izaći''

- Postoji rizik od eskalacije radikalnih sukoba i moramo biti spremni. Ne možemo čekati da se desi napad pa da tek tada reagujemo - poručio je Babović.

Uprkos tome, on tvrdi da je bezbjednosna situacija u Beranama stabilna.

(SRNA)